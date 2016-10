El machismo, una ideología ancestral

El machismo es una ideología que considera que al menos la mitad de la humanidad, las mujeres, debe estar sujeta y sometida a la otra mitad, condena así a esa otra parte de la humanidad, los hombres a construir su identidad según estereotipos que los encasillan y limitan su vida espiritual.

En tanto que el feminismo debe pensarse como una corriente de ideas y acciones que plantea un cambio en ese estado de cosas, estimulando a las mujeres a romper los lazos de sujeción, a liberarse de estereotipos y a luchar por desarrollar una vida más plena.

Podríamos sintetizar esto diciendo que, salvo excepciones la vida de la mujer, en casi todas las sociedades, estaba predeterminada a lo largo de su vida y que su condición era la de ser un objeto propiedad siempre de algún varón al que debía sumisión y obediencia, y ¡ay! de aquella o aquellas que desafiaban ese rígido estatuto social. Los castigos que le esperaban eran siempre duros e inclementes.

Cuando abordamos estas cuestiones desde un lugar social más o menos privilegiado solemos no advertir la gravedad de este drama secular. Drama que a veces parece no tener fin cuando analizamos hechos aberrantes ocurridos en los últimos años en que parece haber recrudecido esa suerte de cruzada contra ese propósito emancipador. Me estoy refiriendo a la ola de feminicidios que ignoro por qué razón exactamente castiga a la sociedad. Y digo sociedad porque cada vez que es maltratada, vejada o asesinada una mujer resulta herida, devaluada, la sociedad en su conjunto.

No es una guerra entre hombres y mujeres

Retomando lo dicho anteriormente en este texto, reitero el machismo que en su expresión más salvaje, produce estos hechos, es una ideología. Vamos a considerar este concepto desde el punto de vista de las ciencias sociales.

“En ciencias sociales, una ideología es un conjunto normativo de emociones, ideas y creencias colectivas que son compatibles entre sí y están especialmente referidas a la conducta social humana. Las ideologías describen y postulan modos de actuar sobre la realidad colectiva, ya sea sobre el sistema general de la sociedad o en uno o varios de sus sistemas específicos, como son el económico, social, científico-tecnológico, político, cultural, moral”.

Esta definición es una de las acepciones del término, hecha esta aclaración, subrayó el carácter social de las ideologías y algo que aquí no se señala y que entiendo que es importante el hecho de que está presente en los sujetos individuales en gran medida de manera inconsciente. Conforma nuestra manera de ver el mundo y orienta nuestras acciones. Volviendo al tema del “machismo”, advierto que una parte importante de quienes tienen esa mirada, no lo advierten y están convencidos de que las cosas son así porque hay un “orden natural”, que no necesita justificación, esta idea de que las cosas fueron, son y serán siempre así constituye un impedimento para cualquier cambio.

Es importante señalar que en tanto ideología, el machismo atraviesa toda la sociedad y eso explica un hecho que a veces nos desconcierta, el de que hay hombres machistas pero también existen muchas mujeres machistas, por lo general sin tener conciencia de ello. En cuanto al feminismo, a pesar de ciertas definiciones no es exactamente una ideología sino una corriente de ideas y un modo de acción que se propone conscientemente cambiar la injusta condición de desigualdad y sometimiento que padece la mitad del género humano por el solo hecho de ser mujeres.

Como espacio de reflexión y acción con protagonistas principalmente mujeres y algunos hombres nace y se desarrolla a fines del siglo XVIII, en un contexto que reivindicaba los principios de libertad e igualdad , pero (tal vez no lo advertían) sólo para el universo masculino.

En ese momento en Francia hubo una mujer, Olympe de Gouges, que se atrevió a escribir sobre “Los derechos de la mujer y de la ciudadana” y terminó pagando cara su osadía pues fue condenada a morir en la guillotina. No quiero quedarme en estos datos negativos solamente porque a partir de ese clima social reivindicativo surgen algunas activistas como Mary Wollstonecraft quien a fines del siglo XVIII escribe un texto señero como fue “La vindicación de los derechos de la mujer” y una serie de hechos que fueron marcando cambios significativos en relación con este oprobioso sistema de sometimiento de las mujeres.

La lucha por los derechos políticos, económicos, civiles, laborales es interminable, continúa, no sin resistencia, pensemos que en estos precisos momentos se discute acaloradamente y no sin resistencia, por si corresponde o no conceder a las mujeres igualdad de condiciones en puestos y cargos políticos. Y… estamos avanzando por el siglo XXI.

El tema de la discriminación y la violencia de género

Pero he aquí, que casi como una reacción brutal, en un tiempo que imaginábamos más justo y feliz para nuestra sociedad se intensifican los hechos de violencia que creíamos en vías de extinción. Violencia simbólica de lo más sórdida, un periodista muy escuchado y otrora estimado por su inteligencia y su coraje ha sufrido una regresión intelectual y moral que le permite insultar de la manera más procaz a “una mujer” que les guste o no, ha sido presidenta de los argentinos con enorme apoyo popular. Y esto sin que muchos supuestos demócratas atinen a hacer la denuncia correspondiente que según las leyes vigentes cabría hacer.

Nos preguntamos no sin dolor qué nos está pasando como sociedad. Yo no tengo respuesta pero si dolor e indignación. Para llevar al paroxismo esta regresión brutal, en estos días acontece un hecho, que nos deja sin palabras pero no sin respuestas. Una adolescente en Mar del Plata es vejada, violada y torturada hasta la muerte por un grupo de individuos, que no son pobres, ni ignorantes. La violencia extrema se ejerce así sobre una mujer, casi una niña.

Lo que indigna es escuchar comentarios, de gente común, que nadie identificaría con los asesinos que esboza argumentos que me hacen acordar a aquel malhadado “por algo será” de la dictadura, o a expresiones como a mí o a mi familia no le puede ocurrir eso, porque somos buenos, porque nos portamos bien, artilugios del miedo para no asumir responsabilidades que atañen a nuestra condición humana y a nuestro rol de ciudadanos.

El clamor de “ni una menos”, una reacción esperanzadora

Sin embargo, sin organizaciones sofisticadas, sin publicidad, en forma casi espontánea una marea humana se volcó en las calles de todo el país y lo más extraño y alentador en otros países de América y el mundo, el clamor de “NI UNA MENOS” llegó a todos los rincones.

Podríamos preguntarnos qué efecto práctico puede tener esta respuesta al horror, me respondo que es enormemente importante para que los potenciales agresores, que no son precisamente valientes, adviertan que el horno no está para bollos, y que el tiempo de la impunidad, puede acabarse y por otra parte advierto que se produce algo que podríamos llamar una ampliación de la conciencia, casi un psicoanálisis colectivo, de manera tal que muchas personas que actúan orientadas por esa ideología nefasta del machismo, adviertan la inconsistencia y peligrosidad de ciertas ideas que justifican esos hechos.

Darse cuenta

Se da entonces un darse cuenta, que tiene efectos en la realidad, pero esto no basta, el trabajo constante de una educación sexual para ambos sexos, despojarnos de la gran máscara de la hipocresía, la concientización de las mujeres, poderosas trasmisoras de la cultura, esto es, de ideas, de sentimientos, de prácticas que nos humanicen, que pongan en práctica el valor de la solidaridad, el respeto por el otro, por las diferencias, todo eso y mucho más hace falta.

Lamentablemente para los que siempre hablan de meter presos “a los otros” ya que creen que así se arregla el mundo, ese trabajo de educación constante y necesario no les interesa. Pero estos problemas son profundos y requieren tiempo, constancia y claridad en los objetivos para solucionarlos. La expresión “darse cuenta” que apunta precisamente a iluminar algo que estaba oscuro, impreciso, confuso, puede ser el comienzo de un mundo mejor. Que así sea.

El feminismo en Argentina

En nuestro país hay y ha habido muchas mujeres que sabiéndose o no feministas pelearon por la dignidad de esa mitad del género humano a la que pertenecían. En ese listado podríamos mencionar a Juana Azurduy, Eva Perón, Alicia Moreau de Justo, María Elena Walsh, Alfonsina Storni, Julieta Lanteri, Tita Merello. La lista es interminable, no menciono a las que hoy son legión y afortunadamente atraviesan casi todos los espacios políticos, sociales y culturales.

Elijo con todo el monto de arbitrariedad que ello supone para nuestra antología semanal a alguien que no suscita discusión en cuanto a su mirada respecto de estos temas, me refiero a Alfonsina Storni. De ella elijo fragmentos de poemas tan conocidos que durante años estuvieron en boca de todas y todos.

Elsa Robin

La loba (fragmento)

“Yo soy como la loba.

Quebré con el rebaño

Y me fui a la montaña

Fatigada del llano.

Yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley,

Que no pude ser como las otras, casta de buey

Con yugo al cuello; ¡libre se eleve mi cabeza!

Yo quiero con mis manos apartar la maleza.

Mirad cómo se ríen y cómo me señalan

Porque lo digo así: (Las ovejitas balan

Porque ven que una loba ha entrado en el corral

Y saben que las lobas vienen del matorral).

Hombre pequeñito (fragmento)

Hombre pequeñito, hombre pequeñito,

Suelta a tu canario que quiere volar…

Yo soy el canario, hombre pequeñito,

Déjame saltar.

Estuve en tu jaula, hombre pequeñito,

Hombre pequeñito que jaula me das.

Digo pequeñito porque no me entiendes,

Ni me entenderás.

Tampoco te entiendo, pero mientras tanto

Ábreme la jaula que quiero escapar;

Hombre pequeñito, te amé media hora,

No me pidas más”.

Pudiera ser

Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido

no fuera más que aquello que nunca pudo ser,

no fuera más que algo vedado y reprimido

de familia en familia, de mujer en mujer.

Dicen que en los solares de mi gente, medido

estaba todo aquello que se debía hacer…

Dicen que silenciosas las mujeres han sido

de mi casa materna… Ah, bien pudiera ser…

A veces en mi madre apuntaron antojos

de liberarse, pero, se le subió a los ojos

una honda amargura, y en la sombra lloró.

Y todo esto mordiente, vencido, mutilado,

todo esto que se hallaba en su alma encerrado,

pienso que sin quererlo lo he libertado yo.

Poemas de Alfonsina Storni (1892 -1938)

