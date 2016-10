Pugliese: “haremos observaciones al Intendente sobre la falta de transparencia”

El massista Osvaldo Pugliese se refirió al proceso que lo desplazó de la presidencia del Concejo. D’Onofrio declaró que “el FR no está en la discusión de carguitos”.

El ahora ex presidente del Concejo Deliberante, Osvaldo Pugliese, habló públicamente por primera vez luego de que se conociera la convocatoria a la sesión especial que hoy dio por terminada su conducción frente al legislativo. “Seguiremos en el mismo camino. La gente no me votó para ser presidente del Concejo, sino para ser concejal, función que ahora me toca cumplir. La tarea de consensuar los equilibrios dentro del Concejo le tocará a otras autoridades, y espero que las puedan cumplir mejor que yo” declaró.

En un acto que compartió con sus compañeros de bloque y el senador Jorge D’onofrio, Pugliese no se guardó nada: “haremos observaciones al Intendente con respecto a la falta de transparencia. A partir del lunes empezaremos otra etapa” aseguró.

Si bien para Pugliese “el cambio de autoridades previsto en la normativa es legalmente justo, y no hemos puesto ningún obstáculo en este sentido”, sí hay reparos en cuanto “a la legitimidad política”. “Me pone bastante triste que la gente de Pilar, mal o bien, votó un cambio. El Intendente dijo que le había ganado a un barón del conurbano, pareciera que el jefe político del distrito, (el ex intendente de Malvinas Argentinas, Jesús) Cariglino después de 24 años al mando no es barón del conurbano; que Molina no hubiera sido parte del gobierno de un barón del conurbano; y los concejales que acompañaron a Zúccaro ahora se han sumado a este bloque de poder”.

De esta forma, Pugliese se refirió a los hilos tejidos entre Cariglino, Molina, Zúccaro y Ducoté, que habrían desembocado en la elección de nuevas autoridades, según aseguran desde el massismo. Quien se refirió más explícitamente sobre este punto fue D’onofrio, quien declaró que “los carguitos que los discutan quienes los quieran discutir, hoy los tienen todos en la alianza de José Molina, Humberto Zúccaro y Cariglino”. “El Frente Renovador no está en la discusión de los carguitos, ni debatiendo los problemas de los dirigentes, sino de la gente” enfatizó el senador.

D’onofrio se refirió también a su relación personal con Ducoté: “yo tenía una excelente relación con el Intendente, hasta que una vez le dije que no y no me volvió a hablar nunca más. Para él pasé de ser un jefe de la oposición responsable a un indeseable. Sigo estando a disposición, no de él sino del Municipio, desde mi lugar en la Legislatura”.

