Ducoté más peronista que nunca en el Día de la Lealtad

“Viva la independencia económica, viva la soberanía política y viva la justicia social” arengó el Intendente, que habló de tres lealtades fundamentales en un acto.

El 17 de octubre dejó ver el lado más peronista de Nicolás Ducoté. El referente de Cambiemos no solo participó junto a sus funcionarios en la mañana del lunes del acto del Día de la Lealtad en la Plaza 12 de Octubre, sino que más tarde fue uno de los oradores de la inauguración de la agrupación 8 de Enero de Carmen Murguía, concejal de Cambiemos, y su esposo, el ex dirigente bivortista Ramón “El Moncho” Núñez.

Desde el escenario, ante cientos de militantes, y con las imágenes de Perón y Eva de fondo, Ducoté expresó que “se siente ese corazón peronista que late acá adentro, se sienten las banderas justicialistas”.

Tras aclarar que “esta noche no estoy como el intendente, estoy como un compañero más”, Ducoté habló de tres lealtades: “la más importante es la lealtad con el pueblo, con la promesa de cuidar al que más lo necesita” dijo el Intendente.

“La segunda lealtad es con un proyecto político que nació cuando varias voluntades nos encontramos para empezar a caminar cada barrio”. Por último, Ducoté propuso “la lealtad con los compañeros que tienen al lado, de cuidarse unos con otros”. “Esas tres lealtades son como las tres banderas que nos pidió Perón que siempre sigamos: viva la independencia económica, viva la soberanía política y viva la justicia social” finalizó eufórico.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: