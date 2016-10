El Concejo Deliberante decide hoy sobre su conducción

La presidencia de Pugliese pende de un hilo, y suena fuerte el nombre de Trindade para sucederlo. Otros concejales propondrán más candidatos, y otros se ausentarán.

En las próximas horas se definirá la conducción del Concejo Deliberante, con la sesión extraordinaria convocada por once concejales que buscan remover a Osvaldo Pugliese de la presidencia del cuerpo, lugar que ocupa desde 2014. La sesión, que tiene como único punto la elección de autoridades, se desarrollará desde las 10 en el primer piso del Palacio Municipal.

El llamado a renovar las autoridades legislativas se da en el marco del enfrentamiento entre Pugliese y Nicolás Ducoté, luego de que el massista definiera por la negativa el empate en la votación por el proyecto oficialista del código de planeamiento, a lo que el Intendente removió a la gente de Pugliese de la secretaría de Participación Ciudadana, sumado a un acuerdo que habría entre el Jefe Comunal y los dos ex compañeros de ruta de Pugliese, como Humberto Zúccaro y José Molina, quienes por razones que se desconocen al menos a simple vista, le soltaron la mano al hasta ahora titular del HCD.

Hoy el enfrentamiento sumará otra instancia, queriendo directamente desterrar a Pugliese de su lugar al frente del Deliberante. Entre los once firmantes hay ducotistas, ex zuccaristas y molinistas. Es que los hilos que conducen la movida llegan hasta el ex intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino. De Malvinas ya vinieron funcionarios como el secretario de Salud, Carlos Kambourian, o el cuñado de Cariglino, en el área de Obras Públicas.

De esta forma, uno de los nombres que suenan para reemplazar a Pugliese es Gustavo Trindade, aliado en el Concejo de Ducoté, y además persona cercana a Cariglino. “La conducción del Concejo se ha estancado y hemos acordado con algunos concejales hacer un recambio. La ley orgánica y el reglamento interno así lo establecen” dijo Trindade a Resumen. El possista remarcó que la movida “no es cuestión de cargos ni de poder”.

Cabe señalar que quedan menos de dos meses de sesiones ordinarias este año. Para que haya quórum, se necesita mayoría simple, es decir 13 manos, dos más de las que firmaron la convocatoria a la sesión extraordinaria de hoy. Por su parte, el bloque del Frente Renovador se llamó al silencio. Otros concejales, que no acompañaron con su firma la iniciativa, señalaron estar indecisos sobre su voto. Es que si bien algunos piensan que Pugliese ya cumplió su ciclo al frente del cuerpo, no apoyarían la designación de Trindade. Algunos propondrán otros nombres (como podría ser el de Sebastián Pérez), otros optarán por ausentarse (como Federico de Achával y Santiago Laurent).

