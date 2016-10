Hoy, mañana y pasado: Geller repasa la temporada y lo que viene

El tenista de 17 años y 131º del mundo en Juniors hizo un repaso por su última actuación en Uruguay, su presente tenístico y el objetivo en mente para el 2017.

Torneos en el exterior, su actualidad deportiva y la experiencia que le traerá el 2017, son algunos de los temas que siempre tiene presentes el joven tenista local a la hora de dar una nota.

Axel Geller de de 17 años y 131º del mundo en el ranking de Juniors, habló de todo, el aquí y ahora, y lo que vendrá.

“Vino muy bien, porque no jugaba un torneo junior desde marzo. Gané un par de buenos partidos, estuvo bueno, para arrancar bien el año que viene. Creo que este fue mi último torneo del año, porque me voy de viaje de egresados, y no lo quiero desaprovechar, tengo muchas ganas de ir”, afirmó a Tenisay.com haciendo referencia a la competencia de ITF Grado 2 en el país uruguayo donde llegó a semifinales en singles y campeón en dobles.

Al mismo tiempo, Geller remarca su participación en el ATP Challenger Copa Fila, donde adoptó gran experiencia y de la que recuerda: “Creo que gané un buen partido en la Qualy, estuvo bueno. También estoy agradecido por la invitación, para poder jugar. Las dos veces fue una muy buena experiencia. Aquí, mi rival (Daniel Dutra Da Silva) estuvo en un nivel muy alto, yo no jugué tan bien como podría. No encontré espacios por ningún lado, y de esto se aprende”.

Geller es un joven que a comparación de los demás jugadores, decidió terminar el colegio como alumno regular “ya estoy por terminar el colegio, y voy a tener un tiempo para poder competir. Mucha gente me dice que para lo poco que puedo competir y entrenar, estoy bien. Ahora voy a poder aprovechar el tiempo que tengo para que me vaya un poquito mejor”, afirmó.

Para el pilarense, el próximo año llegará 100 por ciento cargado de tenis. “El 2017 va a ser un año en el que voy a poder entrenar todo el día completo por primera vez, y la idea es competir mucho más. Al principio del año, voy a hacer la gira Junior, que quiero clasificar a los Grand Slams. Ojalá lo logre, y si no, en todo caso, voy a empezar a jugar más profesionales”, describió la temporada.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: