D’onofrio: “veo que la situación del vecino ha empeorado”

El legislador massista comparó la actual gestión con el kirchnerismo, y aseguró que hoy se está peor. “Hay muchísima gente necesitada y el Estado no llega” dijo.

El senador provincial Jorge D’onofrio volvió a dar su opinión sobre la situación política del distrito, y el tema de la seguridad. “Veo graves déficits en todas las áreas. Veo gente desprotegida y con hambre, personas en la indigencia, la situación de la salud es grave, casi desesperante. Y la cuestión de la inseguridad vuelve a ser gravísima como en otras épocas” dijo el jefe de bloque de la bancada massista en diálogo con Resumen.

Pero además, el referente del Frente Renovador comparó al actual gobierno con el kirchnerismo, y opinó que las medidas tomadas por el macrismo no tendieron a favorecer a la ciudadanía. “Si bien había muchas cosas criticables de la gestión anterior, y por eso la gente votó a Cambiemos, hoy veo que la situación del vecino ha empeorado” dijo.

“La gente no necesita que se den explicaciones de por qué no se hacen las cosas, sino que las cosas se hagan. Pilar no necesita un nuevo relato” enfatizó D’onofrio, en relación al argumento de la ‘pesada herencia’ esgrimido por el oficialismo. “Vemos muchísima gente que hoy está necesitada y el Estado no llega” añadió el ex candidato a intendente.

En cuanto a seguridad, D’onofrio se refirió a la decisión del gobierno provincial de desplegar a agentes de fuerzas federales en el Conurbano, de las que algunas decenas llegarán a Pilar: “esto (por la Gendarmería) debilita la frontera, fundamentalmente la norte, que ya de por sí es un colador, lo cual tiende a incrementar el tráfico de drogas, armas y la trata de personas” dijo en cuanto a la función de la fuerza.

