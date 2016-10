Vecinos de Agustoni reclaman ayuda del Municipio

Tras los 50 evacuados por la Comuna, vecinos afectados por las inundaciones aseguran no recibir ningún tipo de respaldo desde el Estado.

Luego de un fin de semana con inclemencias climáticas que afectaron las diferentes zonas acostumbradas a lidiar con las inundaciones, nuevas denuncias llegaron de diferentes barrios de la localidad.

Uno de los casos fue el barrio Agustoni, en el que vecinos denunciaron el anegamiento de sus viviendas en consecuencia de la crecida del Río Luján.

Los mismos perjudicados por estos hechos, aseguraron que no han tenido ningún tipo de respuesta de parte del Municipio, y algunos de ellos se vieron obligados a subir hasta el techo de las casas por el agua que inundó el interior.

A pesar de que en los últimos días, se evacuaron a 50 personas por las lluvias y tormentas que provocaron inundaciones, los vecinos de Agustoni afirman que aún queda mucha gente por ayudar, y que Pilar todavía carece de las obras necesarias para evitar este tipo de situaciones.

Uno de los vecinos perjudicados dialogó con el portal de noticias Pilar de Todos, y contó: “El agua nos llega hasta las rodillas. Tuvimos que subirnos al techo del baño, donde hicimos una construcción con ladrillos huecos. Estamos sin luz porque cuando noté que entraba el agua la corté. Nadie nos vino a ayudar. El sábado, cuando todavía no estábamos inundados, vino gente del Ejército a darnos un paquete de fideos, junto con Defensa Civil y gente del intendente Nicolás Ducoté. Nos dieron los datos de contacto para que los llamemos, pero no vinieron. Lo mejor hubiera sido que nos avisen que esto iba a pasar; ellos sabían que la zona se iba a inundar y no nos ayudaron, solo nos dieron una bolsita con mercadería”.

Además agregó al mismo medio, que “no se hizo ninguna obra, nos inundamos porque los arroyos y zanjas ya tenían agua y basura, e incluso los arreglos de calles que hemos pedidos no se han cumplido y para colmo la misma Municipalidad nos robó las piedras que habíamos tirado en la calle”, culminó.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: