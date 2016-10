Este fin de semana llegan Dread Mar I y Los Tekis a Pilar

Es a través del programa provincial Acercarte, que traerá a nuestra ciudad variadas actividades para toda la familia. Betiana Blum y Rodrigo De la Serna actuarán en el Lope de Vega.

Cuando todavía resuenan las melodías de Los Carabajal y Los Totora tras su actuación en las Fiestas Patronales de Pilar, este fin de semana el gobierno provincial acercará a nuestra ciudad su programa Acercarte, con la presentación estelar de Dread Mar I y Los Tekis.

El sábado a las 19:30 llegará al predio Piané (ex Bianea), Dread Mar I. La banda de reggae liderada por Mariano Castro festejará sus diez años de carrera haciendo un repaso de todos sus éxitos. El domingo en el mismo horario actuarán Los Tekis, que presentarán “Hijos de la tierra” con un enorme espectáculo audiovisual y escénico.

La propuesta de la Provincia se presenta en tres ciudades en simultáneo con artistas de excelencia, gratis y para toda la familia. Más de 570 artistas en 11 disciplinas recorren 34 municipios bonaerenses desde el 3 de septiembre al 11 de diciembre, cada fin de semana, gratis, al aire libre y para toda la familia.

La primer jornada de actividades comenzará a las 12 con el espectáculo infantil Desenchufados (una vuelta a la diversión a partir de objetos sencillos y cotidianos), luego se proyectará en el cine móvil Shaun el cordero – La película, Pink Floyd – The Wall en cine 360 grados, la biblioteca con Cuentos viajeros, otra vez cine 360 con Viaje salvaje a La Tierra, luego una demostración y clase de danza urbana, el infantil Heavysaurios, el ajedrez viviente, el cine móvil con Zootopia, el cine 360 con Pink Floyd – The Dark Side of the Moon, nuevamente la biblioteca con Los LibroYasos en La historia del libro.

A las 17 habrá un show de Stand Up con el comediante, cantante, actor, guionista y compositor Andrés Ini. Más tarde habrá más funciones de cine móvil y 360 y actividades de la biblioteca.

Tras el show musical de Dread Mar I, las atracciones se trasladarán al teatro Lope de Vega. Allí y desde las 21, se podrá ver El Farmer, la consagrada novela sobre Juan Manuel de Rosas. Con la actuación de Rodrigo de la Serna y Pompeyo Audivert.

Sigue el domingo

La jornada dominical, en el predio de Pampa e Yrigóyen, comenzará a las 12 con el infantil Volverte a encontrar, celebrando las canciones de Hugo Midón y Carlos Gianni. Habrá más películas en el cine móvil (Cortos de Wallace & Gromit, Intensamente, Truman), proyecciones en el cine 360 (Pink Floyd – The Wall, Viaje salvaje a La Tierra, Pink Floyd – The Dark Side of the Moon), actividades en la biblioteca, demostraciones de hip hop, ajedrez viviente y show de stand up con Eduardo Calvo, “el Heavy Re Jodido”.

Entre las propuestas más destacadas, a las 14,45 actuarán Los Cazurros con “En Diversión”, donde un villano súper poderoso intentará robar el cajón de juguetes de Los Cazurros y lo esconderá en un singular parque de diversiones.

A las 18:15, llegará “¿Qué leen los actores?”, una charla con Gonzalo Heredia, donde el talentoso actor de “Los ricos no piden permiso” contará sobre los libros que lo apasionaron y dejaron huella en su familia literaria.

Tras el show de Los Tekis, se presentará a las 21 en el Lope de Vega, “Yo amo a Shirley Valentine”, con la actuación de la reconocida Betiana Blum. La comedia del prestigioso autor británico Willy Russell, aclamada mundialmente, narra la maravillosa aventura de una ama de casa que aprende a encontrarse a sí misma.

La gran Betiana Blum interpreta a una mujer harta de su vida rutinaria. Su marido casi no le habla y de tanto hacer de madre, esposa y vecina, ya no recuerda quién era Shirley Valentine. Llena de amor y ternura, termina hablando con la pared para no enloquecer. Pero cuando una amiga la invita a Grecia, deja todo y huye sin imaginarse lo que le espera en ese viaje, que la llevará y nos llevará por las preguntas capaces de sacarnos de una vida “sin vivir” y llevarnos a la plenitud de ser nosotros mismos.

