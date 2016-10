Concejales oficialistas quieren remover a Osvaldo Pugliese de la presidencia del HCD

Once concejales elevaron un pedido de sesión extraordinaria para este viernes a las 10 de la mañana en busca de remover de la presidencia del Honorable Concejo Deliberante al massista Osvaldo Pugliese. El pedido de convocatoria está firmado por Carmen Murguía, Daniel Liberé, Gustavo Trindade, Claudia Zakhem, Juan Manuel Quintana, Gustavo González, los ex zucaristas Ricardo Male, Alfredo Hermida y Guillermina Sánchez, el recientemente ingresado Marcelo Duplán -que responde al ducotismo- y el molinista Juan Pablo Roldán. Llama la atención que entre los firmantes no está el presidente del bloque de Cambiemos, Sebastián Neuspiller.

Hace varios meses que en los pasillos del edificio de la calle San Martín y Moreno corren los rumores que indican que el intendente Nicolás Ducoté quiere aires nuevos entre las autoridades del legislativo local. Más aún luego de que el Jefe Comunal desplazara de sus cargos a varios alfiles de Pugliese en el gabinete municipal -Daniel Hirsh, María José Cozzani, entre otros. Cabe recordar que el ex funcionario zuccarista volvió al HCD luego de acompañar al Intendente en la lista denarvaísta del año 2013.

Lo cierto es que los firmantes convocan una sesión extraordinaria para tratar la revocatoria de los cargos de presidente, vicepresidente primero (Zakhem) y segundo (Sebastián Pérez), secretario administrativo (Estanislao Álvarez) y secretario legislativo (Jorge Fernández).

Cabe recordar que Pugliese asumió la presidencia del HCD en el año 2014 ante el pedido de licencia del ex concejal Marcelo Castillo, quienluego falleció en junio de ese mismo año, con lo que el edil del Frente Renovador fue ratificado en el cargo por el resto del legislativo, y luego reelegido en 2015 y 2016.

