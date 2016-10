Comerciantes preocupados por la inseguridad en la zona del Hospital Austral

“Tenemos mucho miedo, pedimos más seguridad” dijo una de las comerciantes de la avenida Perón, que relató hechos de asaltos violentos sucedidos en la zona.

Los reclamos por mayor seguridad son una constante de los vecinos. Esta vez, levantaron la voz los comerciantes de la Avenida Juan Domingo Perón, en Presidente Derqui, que están situados frente al Hospital Austral, y cuentan que vienen sufriendo una seguidilla de robos sin obtener respuestas por parte de la policía. “Nos sentimos totalmente desprotegidos, tenemos que estar bajo llave y entre rejas” contaron a Resumen.

“Se está realizando una seguidilla de robos, y tenemos mucho miedo, no sabemos qué nos puede llegar a pasar” dijo María, que trabaja en la casa de comidas que funciona hace varios años frente al Austral. “Es duro trabajar y que se lleven la recaudación”, añadió.

Algunos de los casos que se sucedieron en los últimos tiempos y tuvieron como foco a los comercios de la calle fueron perpetrados cuando los comercios estaban abiertos, sin respuestas por parte de las fuerzas de seguridad. Hace algunas semanas, a una de las empleadas de una ortopedia la hirieron en durante un asalto. El local trabaja bajo llave y le abre a los clientes a medida que se acercan. Alrededor de las 7 de la tarde, “vino un hombre con muletas, así que ella le abrió. Pero atrás se metieron otros dos hombres y la lastimaron. La atacaron con un arma blanca pero ella se defendió poniendo sus manos” contó María.

Otro comercio de la calle donde se suscitaron hechos de violencia fue una farmacia, hace algunos meses. “La esperaron antes de que abra, a las 8 de la mañana. Ella llegó y había dos hombres sentados en la vereda con dos recetas para retirar medicamentos. Cuando abrió para ingresar al comercio, le pegaron un culatazo y entraron a robar” dijo la mujer de la casa de comidas que trabaja a pocos metros.

Por su parte, María contó que recientemente “a mí me ingresaron dos personas en la casa de comidas, pero pude pedir ayuda a tiempo”. “A los de la casa de mascotas ya los tienen de hijos con los robos” añadió.

Además, la comerciante dijo que también suelen robarle pertenencias a los autos que los pacientes estacionan fuera del Hospital Austral, en la calle. Asimismo se quejó de la poca iluminación pública de la zona, y de que “los patrulleros pasan por la ruta pero igual pasan estas cosas”.

“Somos un barrio marginado por todos los gobiernos que pasaron” dijo María. “Nos hemos intentado contactar con el Intendente por su página de facebook pero no pasa nada. No estamos pidiendo oro, pedimos más seguridad. No se puede vivir con tanto miedo” finalizó.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: