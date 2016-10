Para Vidal, “la pobreza es la imposibilidad de elegir”

La gobernadora María Eugenia Vidal encabezó la apertura del Primer Congreso Internacional de Primera Infancia en San Miguel y aseguró que “la pobreza es mucho más que no tener bienes materiales, es la imposibilidad de elegir”.

“La pobreza es mucho más que no tener bienes materiales: es la imposibilidad de elegir, es un enorme límite a la libertad. Queremos que esa libertad se desarrolle y que nos dé condiciones por el lugar de nacimiento”, dijo Vidal ante un auditorio colmado.

La mandataria señaló que “la verdadera igualdad de oportunidades no empieza en primer grado. No podemos llegar tarde, la infancia no empieza a los 5 o 6 años sino mucho antes, y el Estado debe estar presente desde ese primer momento”.

“Todos quisiéramos que los chicos que nacen hoy y los que van a nacer tengan las mismas oportunidades que tuvieron nuestros hijos”, agregó la Gobernadora, y dijo que “sabemos que el verdadero camino de fondo para quebrar la pobreza como herencia, se corta desde el embarazo. Lo que hacemos los primeros años es muy importante”. (DIB).

