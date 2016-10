Recuerdos de la secundaria…

Como diría algún gran escritor: “escribir es fácil, lo que es difícil es inspirarse”. Muchas veces nos pasa a quienes tenemos este hermoso vicio de la escritura, que no encontramos el motivo de nuestra inspiración y, por consiguiente, las notas no se escriben solas, pero a veces los amigos que nos alientan y nos dicen “no aflojes, seguí contando historias de nuestro pueblo que nos interesan mucho”, como el caso del “Toto” Checchi que lo encontré el otro día en la cena del Club Unión y cuando comencé a contar una anécdota, ya entrada la noche, me dijo “vos no contés, escribilo que lo haces bien, no hables…”.

Al sentarme frente a la computadora, por mensaje mi amigo y compañero de colegio, primario, secundario e ingreso a la facultad, para mi frustrado, Daniel “Lento” Bonfanti, me dio a conocer una funesta noticia por cierto, y el hecho me hizo inspirar para recordar nuestras andanzas de la escuela secundaria.

El mensaje daba cuenta que un compañero de cuarto y quinto año, el querido capillense Marcelo Miranda, que llegó al Almafuerte allá por los años 1967/68, junto a un montón de chicas y chicos del vecino pueblo como Griselda Boca, Betti Paciaroni, Luisito Benaín, Oscarcito Aguilar, Paco Bustos, entre otros, cuando el colegio tradicional de Capilla, el Estrada, no abrió el cuarto y el quinto, había fallecido.

Tal como dijera la mamá de mi cuñado Juan Carlos, la frase primera que se me ocurrió fue “no empujen, no empujen”, como decía Nenuca cada vez que fallecía alguien de su edad o cercano. Seguidamente, sólo se me ocurrió plasmar mi nostalgia, en una nota de estas “Historias que hacen Historia”.

Los dos últimos años de la secundaria fueron para nosotros, los alumnos del “Alma”, como lo llamábamos, más que hermosos. Habíamos concretado entre los compañeros y compañeras una amistad que aún perdura y que hace que cada tanto, año tras año, nos juntemos, a veces muchos y otras no tanto. Recuerdo que el año pasado, justamente Marcelo concurrió al almuerzo que siempre organiza una querida compañera y amiga, Adriana Bortolotto, y estuvimos charlando largo y tendido ya que hacía mucho que no lo veía.

Tal como suele suceder, éramos un grupo dentro del gran grupo y, con Daniel, Hugo Débus, Marcelo, y otros tantos hacíamos las mil y una. En esa época estaba en boga en la tele la serie de Narciso Ibáñez Menta que interpretaba el “Muñeco Maldito”, teníamos un profesor que era un tipazo, me refiero al conocido Delmo Etchart, quien tenía una voz sarcástica, ronca y un corazón de oro. Cuando estaba dando la clase en el frente del salón, desde el fondo yo le imitaba la voz y le decía “Una rana negra significa venganza, morirás Delmo…”, tal la frase de la novela que nadie se la perdía, por ese entonces en el televisor blanco y negro. El querido profesor de contabilidad, más hábil y sutil de lo que los ingenuos alumnos lo creíamos, muy lentamente y disimulando se iba corriendo hasta el fondo y, con un rápido movimiento, me daba un “piñón” en el costado de mi cintura, por aquellos tiempos no tan voluminosa, que por un rato no me quedaban ganas de volver a insistir con la frase del “Muñeco”.

También hago memoria y recuerdo cuando otro de los compañeros, el amigo Norberto Torres que ahora es “ciudadano cordobés”, ya que se fue a vivir a Villa Carlos Paz, se ponía a contar cuentos con el permiso de otro profesor, en este caso de matemáticas, el recordado Francisco Martínez, y mientras los demás contaban alguno nuevo, Norberto lo anotaba en una libretita. Un día, don Pancho, se hizo el enojado y le quitó la libreta a mi compañero, y muy lejos de hacerla desaparecer, a los pocos días él mismo contaba los cuentos que había anotado Norberto en su famosa libreta.

Otra que no se puede olvidar, es lo que ocurrió un día entre dos compañeros, justamente el mismo Hugo Débus con otro capillense, Norberto Basabe, quien jugando con las famosas banditas y papelitos doblados, sin maldad alguna le pegó en un ojo a “Tuca”, como le decíamos a Debus. Pasaron unos cuantos minutos, y el amigo de La Lonja, se acercó al capillero y le propinó semejante puñetazo en la cara, que el ruido que hizo recuerdo patente en este momento.

Inmediatamente el salón se transformó en la Verona de los “Montescos y Capuletos” y, por supuesto los únicos cuatro que salimos en defensa del “agresor”, fuimos el Lento, Marcelo, el Gallo Pérez y yo, cuatro contra todos que lo menos que le decían era “asesino”. Un buen reto del recordado celador “Ambrosio”, Ambrosetti, que era un tipo genial y alguna que otra amonestación para Debus, dio fin a este “duelo a gomitas y puños”, que no terminó muy bien que digamos para el pobre Basabe.

Finalmente, tal vez con “la guardia baja” por cosas que uno está viviendo, se me fue la tristeza convirtiéndose en sólo nostalgia de recordar aquellos lindos días, meses y años que pasamos juntos con estos amigos, en esa querida casa de estudios de la esquina de Hipólito Yrigoyen y Alsina, lugar que se conserva intacto desde aquella época que lo dirigía nada menos que Doña Haydee Lagomarsino de Girerd, una regente de personalidad dura, pero con un corazón más que blando y una vocación docente que no podremos olvidar.

Cerrando, querido Marcelo, siempre recordaremos aquella anécdota que contaba Oscarcito Aguilar, cuando te fuiste a anotar a la Universidad Católica Argentina, la conocida “UCA” y el tachero te entendió mal y los llevó al barrio porteño de La Boca. Amigo, siempre estarás en el recuerdo de tus compañeros que sin duda te extrañarán y mucho, en los encuentros anuales que solemos hacer. Descansa en paz.

Por auguzama

