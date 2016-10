González afronta su quinto mundial de taekwondo

La taekwondista consiguió la semana pasada, la clasificación a la copa del mundo de Corea del Norte. Será en septiembre del próximo año en las modalidades Lucha y Forma.

Recuerden su nombre, porque posiblemente haga historia. Maira González vuelve a la carga luego de una pequeña ausencia y se prepara para su quinto desafío mundialista, tras conseguir la clasificación a la copa del mundo a desarrollarse en Corea del Norte, la cuna del taekwondo, a fines del 2017.

“Ahora a entrenar duro porque se nos viene un año complicado”, nos contó Maira el lunes en “Resumen Deportivo” (Fm del Sol 91.5).

Pero la convocatoria no vino por sí sola. Durante todo el año, la taekwondista pilarense se ha preparado con exigencia para superar las dos etapas preclasificatorias. Con gran altura, fue campeona en Lucha y Forma hasta 51 kilos, tanto en el selectivo de Buenos Aires realizado en junio de este año y en La Rioja, celebrado la semana pasada.

Si bien aun no se sabe la cantidad de rivales que tendrá González lo que sí es seguro es que alrededor de 70 u 80 países se harán presentes dentro de la competencia.

“Hay que entrenar más duro que nunca, pero también sé que tengo la experiencia. A medida que van pasando los años, los países se van poniendo cada vez más fuertes. Pero yo deposito toda mi confianza en mi entrenador, Guillermo Alvarado, el último campeón de ITF. Juntos podemos lograr un gran equipo”, señaló.

Su trayectoria

“Ya son 21 años que me dedico a esto. Tengo 30 y hago esto desde los 9. Mi primer mundial lo hice a los 14 años, donde me largué a hacer mi carrera a nivel internacional”, empezó detallando González. “Desde muy chica siempre miraba películas de artes marciales. Siempre me encantó. Mi mamá había hecho Judo cuando era más chica y trató de llevarme por eso, pero yo le decía que quería hacer taekwondo”, añadió.

“Mi hermana mayor que iba al gimnasio me comentó que en el lugar daban taekwondo. Sin avisarle a mi mamá, agarré mis ahorros y fui a probarme. Ahí comenzó todo”, contó entre risas.

Algo muy interesante de la carrera de esta deportista, es que disputó su primer mundial antes de cumplir la mayoría de edad. “En ese entonces creo que fui la más chica. Tenía 13 cuando me enteré que había clasificado, pero como estaba a punto de cumplir años pude viajar, dado a que el campeonato es solo para mayores de 14”, describió la pilarense a su primer convocatoria de un Mundial de Juveniles.

Su impulso de lanzarse a cumplir sus sueños, es un incentivo para muchos chicos que recién tienen conocimiento de la practica o mismo sus padres les impiden desarrollarlo por miedo a la “violencia” que se pueda generar.

Pero Gonzalez desmiente ese mundo de mitos asegurando que “mucha gente piensa que nos golpeamos, pero la realidad es que es el lugar donde más cuidados estamos. Se enseña mucho lo que es en si la disciplina sin tener que fomentar la agresividad. Que se animen, si tienen un sueño denle para delante”.

