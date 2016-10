Empieza el operativo de evaluación educativa, con rechazo de los gremios

Se realizará en todas las escuelas del país. “Nadie está preocupado por esto, nos molesta que no se tenga en cuenta nuestro trabajo” dijeron desde Suteba.

El operativo de evaluación Aprender 2016 empezará a realizarse en todas las escuelas del país, con un fuerte rechazo de los gremios. Mañana le tocará el turno a los alumnos de sexto año de primaria, mientras que el miércoles realizarán la prueba los chicos de sexto de primaria y sexto de secundaria, en todas las escuelas públicas y privadas. El gobierno sostiene que buscan observar el proceso de aprendizaje, en tanto los sindicatos señalan que no se tienen en cuenta las particularidades de los estudiantes, y critican la forma de implementación.

Desde donde más se salió al cruce de este operativo es desde Suteba. “Lo que planteamos como sindicato es que una evaluación debe formar parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, no ser un hecho aislado que pueda tomarse a la ligera. Para nosotros no sirven estas pruebas estandarizadas, porque no toman en cuenta las particularidades de los grupos de alumnos, ni la situación de las escuelas, los contenidos que se dictan no son los mismos en todo el país” dijo Martín Veloso, referente del sindicato, a Resumen.

“Nadie está preocupado por esto, lo que nos molesta es que no se tiene en cuenta nuestro trabajo como productores de conocimiento” añadió Veloso, quien es vicedirector de la Escuela 24, institución en la que el docente colocó un cartel con los fundamentos por los cuales rechaza el operativo, y escribió que “esta prueba, supongo, servirá para cuestionar a nuestras escuelas y a los maestros que todos los días se comprometen con sus hijo/as”.

Por su parte, el Jefe Distrital de Educación Estatal, Sergio Silvestri, señaló a La Mañana de Resumen (FM del Sol 91.5) que “el objetivo es observar cómo se están realizando los aprendizajes en cada una de las provincias”. Asimismo, aclaró que no serán evaluadas las instituciones educativas ni los docentes en forma particular, ya que todo será anónimo.

“El gobierno dice que con esto busca obtener datos, pero los datos se los podemos brindar los docentes en cualquier momento. De hecho una parte importante de las tareas administrativas de cada escuela es elevar datos, lo hacemos durante todo el año” dijo Veloso. “Creemos que atrás de esto se esconde un recorte en el presupuesto educativo” deslizó.

Aprender 2016 es un operativo organizado por Nación que se implementará en todas las escuelas del país. Los chicos serán evaluados en prácticas del lenguaje y matemáticas, a través de un multiple choice que se podrá contestar en una hora. Por su parte, los docentes deberán completar un examen institucional. Los evaluadores serán maestros de otras escuelas, que se anotaron en forma voluntaria.

Mañana deberán asistir a los colegios únicamente los alumnos que rendirán el examen, que lo harán en el turno que les corresponde. De todas formas, se garantiza el servicio de comedor para todos los chicos en todas las instituciones educativas.

“No nos negamos a la evaluación, sino a este tipo de operativos. Creemos que tiene que ser de una forma democrática, en la que los docentes puedan participar en su elaboración, que se tenga en consideración el proceso de aprendizaje y no solo datos aislados” explicó el vicedirector de la 24. Desde Suteba, contó, se preparará “un programa de evaluación democrática”. “Queremos hacer una evaluación sobre las condiciones en las que nosotros enseñamos y nuestros alumnos aprenden, sobre el sistema educativo en su conjunto, no solamente los resultados de los chicos” dijo.

“Vemos que se cuestiona nuestra autoridad docente, nosotros somos los que elaboramos los planes de estudio, donde consta una planificación de los contenidos y cómo se evalúa a los alumnos” añadió Veloso.

Alto acatamiento al paro docente

El paro docente convocado por UDOCBA realizado hoy tuvo un alto acatamiento, de más de un 95 por ciento, en las escuelas del distrito de Pilar. Entre los reclamos del gremio figuran la reapertura de paritarias, un salario básico de 12.000 pesos por un cargo testigo, el saneamiento de IOMA, inversiones en infraestructura escolar y comedores.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: