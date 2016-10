Ducoté participó de uno de los actos por el Día de la Lealtad

Varias agrupaciones se congregaron alrededor de los bustos de Perón y Eva para conmemorar un nuevo 17 de octubre, incluso personas ajenas al justicialismo.

Los bustos de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de la Plaza 12 de Octubre recibieron varias visitas hoy, en un nuevo aniversario del Día de la Lealtad. Distintas agrupaciones se acercaron a dedicar su homenaje y dejar una ofrenda floral, con la participación también de personas ajenas al justicialismo.

Más de veinte organizaciones se congregaron en la tarde de ayer en la Plaza 12 de Octubre a rememorar los hechos del 17 de octubre de 1945, con la consigna de un peronismo en unidad. Los oradores fueron Elsa Basualdo y Ricardo Barone. Ante cientos de militantes, concejales y referentes del movimiento peronista del distrito, se realizó un minuto de silencio, se entregó una ofrenda floral y se entonó la marcha peronista. Pasaron por el acto concejales del peronismo y del massismo, como Juan Luna y el oficialista Daniel Liberé, y otros referentes del peronismo.

Durante el acto se repasó la historia del movimiento justicialista, “no solo de lo que el 17 de octubre significó para el peronismo, sino también para el país, y fundamentalmente para la clase trabajadora” dijo Barone. En tanto que para Basualdo, los días de octubre de 1945 constituyen “un momento único en la historia que trasciende todo lo que había pasado hasta ese momento”.

También los bustos de Perón y Eva recibieron un homenaje organizado por la Agrupación 4 de junio, referenciada en Gustavo Trindade. Este acto, del que participaron más de 300 personas, tuvo la participación del intendente Nicolás Ducoté, y concejales ajenos al peronismo, como los radicales Claudia Zakhem y Juan Manuel Quintana. También estuvieron presentes varios funcionarios de Cambiemos, gremialistas y zuccaristas.

Los gremios por su parte, realizaron por la mañana un acto que buscó ser estrictamente sindical, alejado de la política, según manifestaron los organizadores a este medio, si bien pasaron algunos referentes políticos. Tomaron la palabra el secretario general del Sindicato de Comercio y concejal, Gustavo González, y el secretario general de UATRE, Jorge Herrera. Participaron 18 gremios que entregaron una ofrenda floral a los bustos de Perón y Eva.

Además de por la plaza, el kirchnerismo pasó ayer por la mañana por el cementerio de Pilar, donde visitaron la tumba de Américo Vattuone, “intendente electo de Pilar en 1962 que no pudo asumir porque el gorilaje no lo permitió” expresó en su twitter el concejal Juan Luna. En el homenaje estuvieron presentes Mirta Ortega Sanz, Romina Nogués, Fabián Pitronacci, familiares de Vattuone. El ex concejal peronista es quien le da nombre al salón de sesiones del Concejo Deliberante, del primer piso de la Municipalidad, lugar en el que paradojicamente fue baleado por otro ex edil, el doctor Travi.

