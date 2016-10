Nicolás Hoyos, la gloria del taekwondo pilarense

Con sus 14 años, tiene más títulos que cualquier otro taekwondista de de su edad en actividad. En esta entrevista, hacemos un repaso por sus inicios a los 6 años hasta su presente con objetivos más que claros: Los Juegos Olímpicos.

“Hiperactivo, perseverante y paciente”, así se define Nicolás Hoyos, una de las realidades del taekwondo pilarense. En esta nota, tenemos el agrado de traerles el testimonio de una de las promesas del futuro. Compite concretamente en Taekwondo ITF y WTF, dos modalidades que pocos deportistas pueden hacer a la vez.

Con toda una vida por delante, a sus 14 años mantiene una vida normal como cualquier chico, se junta con amigos y por su puesto va al colegio. Pero al marcar las 12, Hoyos como en un cuento infantil, cambia el uniforme del colegio por el de competición para partir hacia la ciudad de Buenos Aires y hacer su rutina de entrenamientos con la Selección Argentina en el complejo CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento).

Nicolás alcanzó una extensa lista de medallas y títulos alrededor del país y fuera de él. Entre sus últimos logros, se consagró tricampeón nacional en la “Copa Embajador de Corea”, su última pelea dentro de la categoría Cadetes Danes, dado que el próximo año –por su edad- pasará a Juveniles.

Pero su mirada está puesta en poder clasificar a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, y si la suerte sigue de su lado, poder ingresar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Tras una extensa charla con Resumen, esto fue lo que nos contó.

¿Cuándo te diste cuenta que era lo tuyo?

Al principio probé con muchos deportes. Natación, fútbol, pero cuando empecé con el taekwondo sentí que era lo que yo tenía que hacer, algo me lo dijo.

¿Tu papá también te alentó, no es así?

Sí, mi mamá también lo hace. Pero cuando tenía 6 años, mi papá me llevó a probar a una academia para hacer Taekwondo ITF porque él había hecho de chiquito y le había gustado mucho. Probé algunas clases y me gustó, seguí entrenando cada vez más frecuente hasta que en el 2011 me cambié a otra academia, la de Budo Pilar. Fui rindiendo varios exámenes hasta llegar a ser Cinturón Negro Dan.

¿Juega mucho la mente en este tipo de artes marciales?

Sin dudas juega todo. Hay que estar bien preparado físicamente, nunca sabes cuantas peleas te van a tocar y depende como te levantes es como te va a ir. A veces te pegan en el pecho, te duele, pero tenes que seguir si o si. Falten 10 segundos o 10 luchas, las tenes que vivir a todas por igual.

Empezaste por ITF y después le sumaste WTF, sabiendo que la mayoría de los profesionales solo llegan a hacer una de las dos… ¿Por qué?

Vi mis primeros Juegos Olímpicos en el 2012. Con mi papá nos sentábamos en la cama a ver todo el taekwondo y lo vi a (Sebastián) Crismanich, que ese año salió campeón. Después vi el Panamericano de Toronto y me gustó tanto que tuve que empezar a practicarlo.

¿Te acordas cuál fue tu primer combate?

Si, fue en La Matanza, era como un Nacional de ITF. Recuerdo que logré ganar tres peleas y saqué el oro después de ganar en forma, lucha y salto en alto, una modalidad de destreza.

¿Qué sentiste?

Estaba muy contento, no lo podía creer. Ahí me empezó a gustar la competencia, iba de allá para acá, no podía parar un segundo. A veces no se logra lo que uno quiere, pero la adrenalina de competir es algo que me encanta.

¿Cómo haces para intercalar los entrenamientos con el colegio?

Me retiro casi dos horas antes del colegio para llegar al CENARD a entrenar. Por suerte el colegio lo entiende y yo, no tengo ninguna materia baja. Como estoy federado, no hago gimnasia escolar porque la selección no quiere que me pase nada.

Almuerzo en el auto, siempre sano porque las peleas son por peso, entro a entrenar a las 14 hasta las 17 que meriendo, sigo entrenando y después llego a mi casa, me baño, duermo y al otro día lo mismo. A menos que me toque día de descanso, en ese caso trato de no hacer ningún tipo de esfuerzo físico.

En el CENARD entrenas con la Selección, ¿Qué se te cruzó por la mente cuando fuiste elegido?

Fue emocionante. Entreno con Lucas Guzmán, el N° 8 del mundo Hasta 58 kilos. Me cruzo con Crismanich que va a entrenar y los profesores que viajan por todos lados. Era lo que toda mi vida había querido.

¿Qué diferencia hay entre las dos?

ITF (International Taekwondo Federation) es mundial. Se hace la Copa del Mundo que es a partir de los 12 años y el Mundial que es a partir de los 15. Se pelea con unos guantes de goma y protectores de goma. Los jueces van anotando los puntos y de ahí determinan el ganador.

El WTF (World Taekwondo Federation) es olímpico. Tiene más torneos internacionales, todos los meses viajas con la selección para sumar en el ranking y se pelea con pecheras electrónicas. Para marcar los puntos tenes que pegar en partes específicas con potencia porque sino no se marca.

¿Sufriste alguna lesión que te haya dado miedo de seguir?

Una vez, tratando de llegar al peso, tuve que entrenar mucho haciendo elíptico (una máquina para correr pero sin impacto). Tuve un micro desgarro en el aductor derecho, estuve 22 días parado, pero me recuperé una semana antes del Nacional y salí campeón.

“Ayer estaba con mis amigos en el descanso del colegio. Mientras jugaban al básquet me quedé sentado para que no me pase nada, tiraron la pelota afuera y cuando me cubrí para que no me pegue en la cara, me lesione el dedo. Insólito”, contó entre risas Hoyos señalándose la mano derecha.

¿Qué es fundamental para triunfar?

La perseverancia. Puede que no puedas viajar por tema monetario, pero hay que seguir entrenando para poder llegar a un torneo internacional. Subirse a un podio fuera del país y ganarle a un contrincante que es muy bueno, es algo increíble.

Te hemos visto pelear con chicos más grandes que vos, pero el año que viene oficialmente pasas de categoría ¿Cómo venís con eso?

Si, en Brasil donde por suerte conseguí el bronce. En el CENARD entreno con chicos más grandes, hasta 70 kilos. Nos toca enfrentarlos cuando alguno queda libre. No te queda otra que luchar, porque si empezas con que no podes o te duele algo te retan. Luchas o luchas. Pero por suerte todo eso va a ser una ventaja para el año que viene.

¿Qué panorama tenes sobre el taekwondo a nivel nacional?

Desde que Crismanich salió campeón olímpico, el ENARD empezó a ponerle más fichas al taekwondo juvenil. Hacen viajes, campamento, clínicas y cursos para que los chicos se sigan metiendo en el taekwondo. Sebastián tuvo que luchar el doble, porque todo este apoyo que tuvimos él en su momento no tuvo ni la mitad.

Seguís mucho la carrera de Crismanich ¿no?

Es un ejemplo a seguir. Es humilde, buena persona, habla con respeto, lo paras en la calle y si le pedís un autógrafo siempre te lo da. Es un gran referente para mí.

Tuviste la oportunidad de conocerlo ¿Qué le dijiste?

Si, fue el año pasado en el Nacional. Me crucé muchas veces con él pero nunca me acuerdo de sacar una foto. Antes era una persona que veía muy lejos de conocer, y ahora que lo veo cada tanto no lo puedo creer, que a veces este ahí el mirando un entrenamiento, no lo puedo creer.

¿El taekwondo es un deporte que se tiene que empezar de chico?

No, hay de todo. Alexis Arnoldt es una de las mejores competidoras de argentina. Está rankeada olímpicamente y arrancó a los 20 años a competir, llegó muy lejos.

¿Cuáles son tus objetivos a corto y largo plazo?

Quiero viajar a un campamento en México, pero es muy pronto y no sé si voy a poder llegar con la plata. Y a largo plazo, el año que viene es el Panamericano, no sé si Argentina o El Salvador, en dos años se hacen los JJOO de la Juventud y después los JJOO de Tokio 2020.

¿Se llega?

Si, con mucha perseverancia. Siempre se llega, pero hay que esperar. Si no llego al 2018, tengo las chances de ir en el 2020.

¿Qué es para vos la familia?

Es todo, me acompañan a todos los torneos y cuando no entramos en el auto, se van turnando para poder ir a verme. Cuando llego me aplauden, me felicitan, siempre me preguntan como estoy. Son lo mejor que me pudo haber pasado.

¿Y vos como te describís?

Soy una persona muy hiperactiva, no me puedo quedar quieto. Si estoy en casa, tengo que estar haciendo algo. Soy muy perseverante, a veces se pudo y otras no, pero llegué hasta acá. Y sin dudas paciente, estoy en la espera de que va a pasar con los Juegos Olímpicos, pero para mantenerlo con calma y ser realista, hay que ser paciente.

Su trayectoria

En el 2014 viajó al Mundial de Jamaica donde obtuvo el 3° puesto en Lucha Individual, y junto a la Selección nacional 2° y 3° lugar en Lucha y Forma respectivamente.

En octubre de ese mismo año, participó del Panamericano de Paraguay, donde salió 4° en Forma y campeón en Lucha. El año pasado fue parte del US Open de Estados Unidos -el torneo de artes marciales más grande de todo el mundo- continuando con la rama del ITF y adjudicándose el 2° escalón del podio.

En febrero del año pasado, arrancó a practicar la modalidad WTF en la localidad de Luis Lagomarsino. Esta actividad tiene tres Provinciales por año, los mismos quedaron en manos de Hoyos. A través de la triple corona, clasificó directamente al Nacional tras ser el N°1 de la Provincia. Como si esto no fuese poco, ese título también lo consiguió y pasó a ser el mejor de la Argentina, en Cadetes Rojos hasta 45 kilos.

Este año, peleó en Cadetes Dan hasta 49 kilos. En el 1° Provincial fue 2°, en el siguiente fue el mejor de su rama, ganando también el Regional. La clasificación al Nacional vendría por segunda vez consecutiva como así también el bicampeonato.

No obstante, desde el 2015, Hoyos arrancó con el Programa de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. El mismo se compone por cuatro fases selectivas. Nico está en la tres gracias a los diferentes campamentos selectivos que realiza con la Selección Argentina de Taekwondo WTF.

En julio, junto a la delegación albiceleste viajó a los Brasil Games en Sao Pablo, donde tras perder con el campeón de la categoría, el pilarense terminó 3°.

