Maciel: “No se puede hacer un proyecto de castigo sin uno de seguridad vial”

Desde el Frente Renovador local, el concejal Adrián Maciel destacó el regreso a comisión del proyecto de las fotomultas y otros puntos tratados en la sesión.

En la décima segunda sesión ordinaria del Concejo Deliberante, se trataron varios temas a lo largo de las dos horas que duró el debate y posterior votación. Entre los principales, destacaron la negativa al convenio entre el Municipio y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para instalar cámaras de fotomultas; y, por otro lado, el visto bueno a la modificación del circuito administrativo de aprobación de obras particulares.

En cuanto a lo que concierne a las fotomultas, se votó que el proyecto vuelva a ser tratado en comisión, por lo que el distrito continuará sin este mecanismo de control de la velocidad de los vehículos. Los motivos son los mismos por los que ya se venía adelantando la negativa durante los días anteriores; primero lo había hecho el Frente Renovador, y el mismo miércoles, antes del acto de apertura de las Fiestas Patronales, se sumaron hasta varios ediles oficialistas.

“No se puede hacer un proyecto de castigo sin contemplar un proyecto de seguridad vial; la prioridad en este proyecto de las fotomultas era el negocio y no la seguridad de los conductores y de los peatones”, dijo Adrián Maciel, concejal del Frente Renovador, en conversación con Resumen.

Y agregó: “Aparte, antes que poner en consideración castigos con exceso de velocidad hay que ver cómo se encuentra la infraestructura en seguridad vial, y verdaderamente en Pilar directamente no existe, no tenemos infraestructura en seguridad vial; no se puede prever en esta instancia de manera prioritaria un negocio como es en este caso el de las fotomultas”.

Por otro lado, se aprobó por unanimidad la modificación del circuito administrativo de aprobación de obras particulares. Con este proyecto, el Ejecutivo pretende acelerar los procesos de aprobación de construcciones, que hoy pueden llegar a demorar varios meses.

“Estamos de acuerdo con la modificación y con el espíritu de este proyecto”, esgrimió Maciel. “Lo que hicimos fue acompañar pero dejando constancia en actas de que vamos a continuar haciendo las consultas jurídicas correspondientes para garantizar que el proceso de tratamiento de la ordenanza haya sido correcto”, amplió.

En lo que refiere a la denuncia de Tel Viso contra Telecentro, desde el recinto se le dio el traslado correspondiente a la misma para que la lleve adelante el Ejecutivo.

Además, se aprobó por mayoría los proyectos para construir refugios para pasajeros en Manuel Alberti, como así también la construcción del paso a nivel en la misma localidad.

Por último, se le concedió la licencia a la concejal Marcia González y asumió en su lugar quien ocupa el siguiente lugar en la lista: Marcelo Duplán.

