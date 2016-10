Achával: “En Pilar no hay un plan de seguridad”

Luego de la aprobación por mayoría ayer de dos pedidos de informe sobre la situación policial en el distrito, desde la oposición en el Concejo Deliberante procederán a esperar que el Ejecutivo les explique por vez primera cómo es el plan de seguridad que se está manejando.

“Creo que no hay un plan de seguridad, por lo menos, si lo hay, no es efectivo a los fines de darle tranquilidad y seguridad a los pilarenses”, dijo el concejal Federico de Achával a Resumen. “Lo que sí veo son situaciones de inseguridad de distintas características que no tienen una forma, desde el Ejecutivo, para combatirlas eficientemente”, indicó.

En este sentido, el edil dejó en claro que quieren una explicación sobre esta temática porque “ya pasaron tres secretarios de seguridad y nunca hubo una presentación formal ni de la secretaría ni del plan o la visión que tuvieron cualquiera de esos secretarios y por qué se los cambió”.

