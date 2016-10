Rossi le metió garra y entró en la zona de puntos

Fue 8º en el decimo capítulo del año, lo que le permitió avanzar una posición en el campeonato. Pese a ello, las chances de poder pelear por el título, se encuentran lejanas.

El balance de Matías Rossi en la 10º fecha de la temporada del Turismo Nacional fue bueno. La misma se llevó a cabo en el autódromo “Oscar Cabalén” de Alta Gracia, provincia de Córdoba. El piloto del equipo Citroën Total TN Racing concretó una muy buena tarea en la final avanzando del 13º al octavo lugar con el Citroën C4 Lounge, el cual volvió a mostrar una evolución.

Con una jornada soleada y sumamente agradable, comenzó la actividad de este domingo en el escenario cordobés. Mientras se hacían los últimos controles sobre los Citroën C4 Lounge de Matías y del “Pato” Silva, que compartirían la primera serie, Carlos Piaggentini realizó un balance de lo mostrado hasta aquí. “Este fin de semana estamos un poco mejor con los dos autos. Esperemos tener buen ritmo en la serie para avanzar y lograr un buen puesto para la final”, afirmó el responsable técnico del equipo.

Con la primera batería se reanudó la actividad en el escenario de Alta Gracia. En la pelea por ir para adelante, en el inicio nomás Matías tuvo una apretada lucha con Leonel Larrauri (Honda New Civic) a quien logró superar, pero en la misma maniobra Fabián Pisandelli (Chevrolet Cruze) aprovechó la ocasión y superó a ambos. A partir de ese momento, Rossi no detuvo su propósito e intentó doblegar al pampeano, aunque dicho cometido no pudo conseguir.

Iniciando la final desde la 13ª posición, Matías tuvo un notable desempeño en la tierra cordobesa. Con mucha lucha nuevamente, y roces incluidos, el campeón 2014 de la Clase 3 fue ganando terreno hasta ocupar la séptima posición, lugar que perdió luego con Ernesto Bessone (Mitsubishi Lancer). No obstante, el octavo lugar definitivo es un buen resultado, aunque todavía la posibilidad de luchar por la victoria sigue estando lejos. El ganador fue Juan Pipkin (Chevrolet Cruze).

