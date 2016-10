Gauchito Gil: más de 300 promeseros participaron de la “Caravana de la Fe”

Los participantes partieron desde el Santuario de Robles y llegaron al centro de Pilar, donde realizaron una protesta pacífica.

El pasado sábado en horas de la mañana se concretó la anunciada “Caravana de la Fe”, organizada por la Asociación Gauchito Gil de Pilar, que preside Hugo Morales. La pacífica protesta se llevó a cabo “en repudio al accionar violento e ilegal que hemos sufrido, supuestamente por orden de funcionarios de la Municipalidad de Pilar”.

Así lo afirmó el propio Hugo Morales en el programa “La Mañana de Resumen” (FM Del Sol 91.5), para agregar que “participaron más de 300 devotos que nos acompañaron en la caravana con la imagen del Gauchito encabezando esta cruzada que no tiene otro objetivo que el de exigir a las autoridades que reconozcan nuestro culto y el compromiso otorgado por ordenanza municipal para ocupar el predio que se nos cedió en barrio Carabassa”.

La caravana de autos y camionetas salió del Santuario de Robles, a la altura del kilómetro 77 de Ruta 8, para luego dirigirse a la plaza 12 de Octubre de Pilar, donde los promeseros protestaron pacíficamente frente al municipio con pancartas que lucían la leyenda “No a la discriminación y Sí a la libertad de culto”.

Los participantes luego siguieron camino hacia el predio que la Asociación viene litigando con la actual gestión municipal, que les notificó por carta documento que se revocaba la cesión del solar, dado a que no se habrían realizado las mejoras correspondientes en el predio, de acuerdo a los plazos fijados por la ordenanza.

“Nosotros tenemos pruebas de que venimos trabajando en el predio desde el pasado mes de mayo”, aseguró Morales en la entrevista radial. “Hay filmaciones, fotos, documentos y facturas que nos emitieron las empresas donde compramos los materiales” detalló el presidente de la asociación civil.

“Del tema ya se están ocupando nuestros abogados, tanto el foro civil como en el penal. Yo creo que al intendente Ducoté, o no lo han informado, o lo informaron mal, porque en su momento nos quisieron culpar de usurpadores, precisamente de un predio que el propio Municipio nos cedió”, aseguró.

“Por otra parte nuestra única intención fue llegar al Municipio, para plantear pacíficamente nuestra posesión y demostrar que no somos ‘cuatro gatos locos’, como anduvieron diciendo algunos personajes siniestros que evidentemente nos quieren desalojar del lugar que nos pertenece, sin siquiera darnos la oportunidad de que les contemos que queremos erigir en el lugar, que es sencillamente un lugar de veneración del Gauchito Gil, al que concurre gente de fe, familias enteras, como las que participaron el sábado de la caravana”, añadió Morales.

¿Otro destino?

Durante la entrevista radial, Hugo Morales, dejó entrever que las actuales autoridades de la Comuna tendrían otro destino designado para el disputado terreno.

“Si es así, no tenemos problema en sentarnos a charlar para que nos cedan otro espacio para venerar al Gauchito”, propuso Morales. “Pero no queremos que nuevamente nos tomen el pelo, convocándonos a reuniones a las que después no va nadie”, se quejó el presidente de la asociación.

“Este predio –por el de Carabassa- es un lugar ideal, porque está ubicado en un acceso poco transitado y donde no hay vecinos a la redonda que podamos molestar con nuestras actividades”, sostuvo Morales. “Por eso vamos a defender nuestro derecho a ocuparlo con todas las herramientas legales que tengamos a mano, siempre ajustándonos a derecho , ya que repito, somos personas de fe y que respetan las leyes y a las instituciones”, agregó.

