Achával: “La seguridad no solo pasa por más móviles, cámaras o policías”

El edil del Frente Pilarense para la Victoria, Federico de Achával, presentó un proyecto para que el Municipio explique el plan de seguridad.

El Concejo Deliberante aprobó esta semana en comisión un proyecto que solicita al Municipio que el secretario de Seguridad, Fernando Martínez, se presente ante el recinto para explicar diferentes cuestiones que hacen al plan de seguridad municipal. De acuerdo al edil Federico de Achával, en Pilar cada vez hay más delitos y lo único que se escucha desde la Intendencia son promesas.

“Desde el Ejecutivo han cambiado varias veces de secretario de Seguridad y nunca se ha presentado un plan”, dijo Achával en diálogo con “La Mañana de Resumen” (FM Del Sol 91.5). “Entonces entendimos, no solamente desde el bloque sino que con distintos concejales, que es necesario que venga el secretario a dar explicaciones al Concejo Deliberante y a presentar el plan de seguridad para el conocimiento de los pilarenses”, indicó.

El proyecto del bloque Frente Pilarense para la Victoria, establece, en primer lugar, la explicación del plan de seguridad.

En segundo lugar, el concejal se refirió a promesas de campaña que hiciera Cambiemos durante las elecciones con respecto a la inversión con tecnología y nuevos móviles “que hasta ahora la gente en los barrios no lo han visto y nosotros entendemos que es urgente, que no podemos seguir mirando para otro lado y que necesitamos que el Ejecutivo ponga en funcionamiento la maquinaria para que efectivamente se vea eso en la prevención del delito en la calle”.

Luego, en tercer lugar, se solicitó al Ejecutivo que informe cómo está la situación actual de los efectivos de la Policía Local, teniendo en cuenta un relevamiento hecho por la Provincia que reveló que “muchos de estos efectivos estaban y habían pedido bajas”. “Y, además, si se continuó con la formación y la profesionalización de los cadetes que estaba prevista a principio de año”, detalló Achával.

“Vemos que los delincuentes están ingresando a comercios en Derqui, vemos que los maestros cuando hacen huelga reclaman cosas de seguridad entre otras cuestiones, o a los comerciantes ayer en Manuel Alberti contando sobre una nueva modalidad de robo piraña, de chicos que ingresan al comercio y terminan robando todo”, continuó el edil opositor.

Y agregó que “hay un problema de articulación y de conducción de las fuerzas de seguridad que, lógicamente, repercute en una pobre prevención en nuestro municipio, que se ve en los casos que diariamente nos enteramos en cada uno de los barrios”.

“Si no hay un plan, si no hay una conducción, una coordinación de todas las fuerzas, si no hay una decisión real del Municipio de hacerse cargo de la seguridad, me parece que, si bien siempre todo es bienvenido (por el anuncio de más cámaras y patrulleros), todo va a ser insuficiente por la extensión territorial que tiene el municipio y por las características que tienen nuestros barrios”, expresó Achával.

La aprobación en comisión por la gran mayoría de concejales, tanto oficialistas como opositores, dieron cuenta de la intención de los ediles de conocer “los motivos de los cambios del secretario de Seguridad y el propio plan de seguridad” que maneja el Ejecutivo municipal.

“Les parecía bien que venga el secretario para explicarnos y que se plantee en concreto cuál es el plan”, aseguró Achával. “Un pedido sencillo y que tiende a buscar entender el panorama para ver si con distintas propuestas podemos ayudarles a resolver este problema”, añadió.

Y concluyó que están “convencidos de que la seguridad no solamente pasa por más móviles, más cámaras o más policías, sino que siempre tuvimos la visión de la necesidad de hacer un abordaje integral de la cuestión social”.

