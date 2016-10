60 Localidades buscan separarse de sus municipios: Presidente Derqui

Señor Director

La agencia Télam publicaba en abril de este año que movimientos autonomistas de unas 60 localidades de la provincia de Buenos Aires reclaman la separación de sus municipios para constituir nuevos distritos, al considerar que el actual sistema de gobierno municipal impide el desarrollo local y la mejora en la calidad de vida.

Repasemos un poco de historia. En diciembre del año 2009 la Legislatura provincial aprobó, con 58 votos a favor, 21 en contra y una abstención, la polémica autonomía administrativa y política de Lezama, separándola así del distrito de Chascomús. La división del partido fue apoyada por los bloques del Frente para la Victoria, Unión- PRO y el Peronismo Federal. Y recibió el rechazo de los diputados radicales y del GEN, mientras que los diputados del ARI votaron en forma dividida. Durante más de100 años trabajó la comunidad para lograr la autonomía de Lezama.

El gobierno de Daniel Scioli promulgó la ley para que definitivamente Lezama se convierta en el distrito 135 de la provincia de Buenos Aires dijo a Página/12 el diputado Raúl Pérez, jefe del bloque kirchnerista y uno de los impulsores de la iniciativa. Según el legislador, Lezama “ha demostrado que es una comunidad organizada, cuenta con una cooperativa de alumbrado, agua y cloacas que abastece a la ciudad y a la población rural de Chascomús”.

En la región norte de la provincia tenemos un antecedente del 1° de mayo de 1990, el Concejo Deliberante de Escobar sancionó la comunicación 550/90, en la que solicitaba al Poder Legislativo bonaerense “un profundo estudio para la creación del partido de Garín”. La iniciativa casi no fue tenida en cuenta por las cámaras parlamentarias de la provincia. Así, se extinguió el primer intento oficial por emancipar a Garín del distrito que encabeza Belén de Escobar.

Siguiendo el contexto histórico el Partido de Escobar tuvo antes 3 intentos emancipadores del Partido de Pilar en años 1894, 1913 y 1922, en julio de 1957 se realizó en el local del Centro de Industria, Comercio y Afines de Escobar, se logra la autonomía en 1959, fue creado por Ley 6068.

El representante de la Asociación Provincial por el Reconocimiento de Nuevos Municipios. “Este sistema municipio-partido lo dice todo, ha partido a los pueblos preexistentes al desarrollarse sólo las cabeceras en detrimento de la periferia”, explicó.

“Los proyectos de ley marco nunca pudieron ser aprobados en la Legislatura por falta de apoyo del Poder Ejecutivo provincial”, aseguró, a la vez que planteó la necesidad de sancionar una norma en este sentido “para que no tengamos que ser los ciudadanos de a pie quienes salgamos a pedir algo”.

La intensión de Presidente Derqui de lograr independizarse del partido de Pilar no hay consenso en la sociedad de La Lonja y Pilar por los límites del futuro territorio. Además de incluir a la localidad de La Lonja y buena parte del centro comercial y de servicios del Kilometro 50, algunos ejemplos como el Hospital Austral, el complejo comercial Las Palmas de Pilar, Hotel Sheraton, Universidad IAE, barrios cerrados como Martindale, Pilar del Lago, Mapuche, La Delfina. En mi opinión ésta posible división administrativa del territorio no beneficia a Derqui y no beneficia a Pilar.

Hace pocos días, renace el debate en el congreso bonaerense para dividir los Partidos de La Matanza y Lomas de Zamora, hay que estar atentos tanto la sociedad civil como los funcionarios locales, porque en ese debate aparezca nuevamente dividir al Partido del Pilar sin el consenso de sus habitantes y no se evalúe el beneficio y el perjuicio para los vecinos de todas las localidades involucradas, y el deseo por el bien de todos los vecinos, asegurarse que cierre sus cuentas el nuevo municipio con un estudio técnico de factibilidad económica y social.

Daniel Castro

danielcastro607@hotmail.com

