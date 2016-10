Vuelve la Copa “Pilar” de tenis

Se jugará nuevamente en Haras del Sol y es apoyada por la subsecretaría de Deportes local. La animarán 10 clubes y comenzará el 22 de octubre. La final será el 5 de noviembre.

En este mes de octubre vuelve un clásico del deporte local. Es que entre el sábado 22 y el domingo 23 el barrio privado Haras del Sol albergará la tercera edición del torneo por la Copa “Pilar” de tenis, certamen apoyado por la subsecretaría de Deportes municipal.

La competencia, que por segunda oportunidad se desarrollará en la urbanización ubicada a la altura del kilómetro 7,5 de la Ruta N° 25, incluye a jugadores de las categorías Sub 12, 14 y 16 y será animada por 10 clubes del partido y distritos vecinos: Atlético Pilar, Sportivo Pilar, San Jorge Tenis, Alpina Tenis, Pilar Tenis Ranch, Tenis de Marco, Tortuguitas Tennis Ranch, Tortuguitas Point, Ace Tenis y Dominica. Las series de juego contendrán un dobles de la divisional Sub 12, otro doble pero de la Sub 14 y un single de Sub 16.

‘’Estamos muy contentos de poder apoyar desde nuestro lugar para la realización de este certamen porque creemos que es fundamental la promoción de este deporte entre los jóvenes’’, consideró la subsecretaria de Deportes municipal, Florencia Donatti.

Por su parte, Juan Carlos Oddino, desarrollista de Haras del Sol, aseguró que ‘’nos enorgullece ser elegidos nuevamente para ser sede”. “Las puertas de Haras del Sol están siempre abiertas para fomentar este tipo de eventos’’, agregó.

El club anfitrión dispondrá exclusivamente para el campeonato de tres canchas para el sábado 22 y domingo 23 de este mes entre las 10 y las 16, al tiempo que ofrecerá un buffet para los asistentes. Asimismo, el sábado 5 de noviembre se disputará la final en el mismo predio y se prevé la presencia de autoridades municipales.

