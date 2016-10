Renovadísimo: Reymundo tiene todo listo para regresar a las pistas

Se alista para su vuelta a la Clase B luego de ausentarse por dos fechas por la preparación de un nuevo motor. “Volvemos con todas las ganas de acelerar”, dijo.

Tras unas pequeñas vacaciones para analizar la actualidad dentro de la categoría y hacer varias modificaciones sobe la Chevy, Leandro Reymundo pegará la vuelta al Procar4000.

Hace dos fechas que no se sube al Chevrolet 400 para formar parte de la acción, ya que había decidido junto al Rey Vial Competición, alejarse momentáneamente de las pistas para encarar el armado de un motor con su nuevo proveedor, el equipo Malagoli, y al no llegar con la preparación definitiva, no pudo regresar a la categoría en la fecha pasada.

Sin embargo, en los últimos días recibió la planta impulsora para ponerla en el auto y empezar a trabajar en la puesta a punto del chasis. El objetivo para el joven piloto de Pilar es poder estar en la pista el próximo 30 de octubre en la octava fecha del año que será en el veloz Circuito 7 del Autódromo de Buenos Aires.

“Trajimos el motor de Santa Fe. Después de tanto esperar, ya está listo para ponerlo en el auto. Quiero agradecer a Malagoli que hizo un buen trabajo para que podamos ir bien firmes y con la potencia que queremos a la próxima fecha”, comentó Reymundo.

“Aprovechamos este largo parate de dos carreras para mejorar algunas cosas en el chasis cambiando elementos en el tren delantero. Para este fin de semana tenemos que tener el motor puesto en el auto para alinearlo y dejarlo casi listo para el 30 de octubre. Volvemos con todas las ganas de acelerar, redondear un buen resultado y sumar una buena cantidad de puntos ya que perdimos dos fechas y es bastante”, cerró el piloto de Pilar.

