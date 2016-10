Operaron a Carrió en Pilar y le colocaron dos stents

La diputada nacional se sometió a un estudio que le detectó una “lesión severa en la arteria circunfleja”, lo que derivó en una angioplastía. Se recuperaba “favorablemente”, según el parte del Hospital Austral de Pilar.

Elisa Carrió fue sometida hoy a una operación coronaria, con la colocación de dos stents, luego de que un estudio revelara la existencia de una “lesión severa” en una arteria.

Según el parte médico del Hospital Austral de nuestro distrito, la líder de la Coalición Cívica y cofundadora de Cambiemos asistió al centro médico con motivo de la realización de un “estudio angiográfico de las arterias coronarias” que reveló “una lesión severa de la arteria circunfleja”.

Producto de esto, Carrió fue sometida a una angioplastía con la colocación de dos stents. La lesión “quedó resuelta satisfactoriamente”, asegura el despacho de prensa firmado por Fernando Iudica, director médico del Austral, y Alejandro Hita, Jefe de Cardiología de la institución. “Tras la intervención (Carrió) se encuentra descansando y recuperándose favorablemente”, finaliza el parte.

El sábado, Carrió estaba invitada al programa de Mirtha Legrand, pero por un problema de salud -la baja de potasio que la viene aquejando hace meses- tuvo que bajarse del ciclo, aunque salió por teléfono y reveló que tenía problemas cardíacos.

“Me asusté cuando me dijeron que antes había tenido un infarto pero de eso nadie me dijo”, reveló. “Me asustó un poco porque a mí nadie me dijo. Yo sabía que había tenido una arritmia muy fuerte”, contó.

