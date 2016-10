Cuando los políticos y las conductas, no se vendían

Hay gestos políticos y también sociales en nuestra historia que no son fáciles de olvidar. En esta pequeña historia de vida al menos en nuestra patria chica, donde hubo hechos que marcaron un hito entre los pobladores cercanos y no tanto en el mundillo de los partidos, de las unidades básicas, los comités y las casas partidarias, hay cosas que trascendieron a través de los años y se fueron propalando de generación en generación, haciendo que los personajes que las vivieron, reciban el respeto y el beneplácito de sus convecinos.

Hubo hechos acertados y otros no tanto, como el famoso voto marcado de aquel dirigente radical, integrante de una nómina de candidatos en una elección general que a “último momento” se definió en el cuarto oscuro prefiriendo la lista opositora que conducía el entonces presidente Juan Perón, dejando atrás su trayectoria en el partido de Alem, vaya a saber con qué intenciones o apetencias personales, o aquel acto deleznable que tuviera un dirigente del peronismo, destacado vecino de la entonces localidad pilarense de Escobar que sin miramiento alguno atacó a balazos en el mismo recinto del Concejo Deliberante a un reconocido vecino de nuestro medio, Don Américo Vattuone, hiriéndolo de gravedad, quien salvó su vida de milagro. Ese hecho, mereció que hoy el recinto lleve su nombre.

Recuerdo de muy chico los cuentos de mi padre sobre el frustrado duelo en un campo de la zona, en las cercanías del arroyo Burgueño, donde se habían citado el recordado dirigente socialista Alfredo Palacios y su contrincante Rodríguez Araya, que no recuerdo por qué, no se llegó a realizar pero que fue el comentario de entonces de la jerga política y social pilarense.

Hace unos días, me contaba el amigo Angel Pérez Bodria, que cuando el padre llegó a Pilar huyendo de su residencia anterior por la persecución de la Revolución Libertadora, trabajando en la Fábrica Militar, un compañero le preguntó por qué estaba triste o amargado, a lo que le contestó que llegaba el día del niño y no tenía dinero para comprarles juguetes a sus hijos, entonces este hombre, conocido pilarense de apellido Buscio, apodado el Gato, le dijo: “mira yo te voy a presentar al dueño de un comercio” que estaba en Ituzaingó y Pedro Lagrave llamado “La Metálica”, para ver si podía dar una mano.

Cuando llegaron al lugar, el propietario era nada menos que Don José Haiek, radical de pura cepa, quien más tarde llegó a ser diputado provincial y luego nacional. Según cuenta Angel, con mucha emoción y reconocimiento, le dijo “mire amigo aquí tiene los juguetes que quiera a su disposición, lléveselos y me los paga cuando y como pueda…”, dejando de lado toda bandería política.

Otro hecho que me conmovió y mucho, fue el relato que hacía mi padre del “frustrado” nombramiento como intendente de facto o comisionado, de un conocido y muy destacado vecino de nuestro medio, ya fallecido.

Allá por los años 70, tras el paso por la presidencia del General Onganía y la llegada de Lanusse, que con ayuda de algunos políticos como su ministro del interior Arturo Mor Roig, radical argentino de origen español, ex diputado nacional que murió asesinado por los Montoneros el 15 de julio de 1974, encaminó al país a una nueva democracia, ante la posibilidad de que Pilar tuviera un nuevo intendente, por sugerencia de este funcionario nacional que tenía una estrecha amistad con el entonces dirigente José Haiek, se juntaron un grupo de amigos políticos de aquellos tiempos como el propio Haiek, mi padre, Félix Tropiano, Andrés “Yayo” López, Armando Echave, entre otros y coincidieron que la persona indicada era un profesional, que si bien no tenía una afiliación en el partido que presidía en ese entonces Ricardo Balbín, era una figura más que destacada en el pueblo, caracterizado por su honestidad y una conducta intachable. Se trataba del recordado arquitecto Pedro Marzano, quien después de una larga tertulia, aceptó la oferta de sus amigos radicales.

Pero la sorpresa grande fue cuando a bordo de la Estanciera de Don Zama, llegaron junto con el indicado, a las oficinas de la Secretaría de Asuntos Municipales en la ciudad de La Plata. Al ser atendidos por un funcionario de “escaso rango”, y ante la pregunta de este de quien era el señor Marzano, lo invitó al pilarense a firmar “aquí”, sin explicación ni protocolo alguno.

Fue entonces cuando en Marzano primó su hombría de bien y su prestancia, respondiendo que el consideraba ser merecedor de una explicación más protocolar de los términos en qué recibía tan importante cargo como era dirigir los destinos del partido de Pilar, a lo que el joven funcionario le contestó: “mire, firme aquí porque así no perdemos tiempo ya que hay muchos que quieren ser acreedores de este nombramiento”.

Ante el asombro y la frustración de los amigos que lo habían acompañado, el profesional de Pilar de firme personalidad le contestó, “mire señor, entonces otórguele nomás el nombramiento a quien lo desee, conmigo no cuente, buenas tardes”.

Así, cabizbajos pero con la seguridad que dentro de ese grupo de amigos había alguien que no se apoderaba de nombramiento alguno, por más codiciado que sea, con una simple invitación a firmar, los pilarenses volvieron a la ciudad sin intendente, sin nombramiento, pero con la idea de que la honestidad y la hombría de bien, no se venden al mejor postor. Posturas y comportamientos hoy perimidos en los tiempos de ansiedad y ambiciones personales que vivimos, donde en muchos casos no importan cuántas cabezas se pisan con tal de acceder al poder.

Por auguzama

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: