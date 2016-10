Scioli aseguró que “Macri llevó al país a una depresión económica profunda”

Daniel Scioli criticó la política económica gubernamental y llamó a reconstruir el peronismo. También dijo que “hay mucha hipocresía” en el justicialismo.

El ex gobernador bonaerense, Daniel Scioli, afirmó que el presidente Mauricio Macri en casi diez meses de gestión “llevó al país a una depresión económica profunda”, llamó a reconstruir el peronismo y cuestionó que hay “mucha hipocresía” en los dirigentes que lo critican por reunirse con Cristina Fernández.

“Llevó al país a una depresión económica profunda, con caída del PBI, la construcción, la industria y con esa vara tan baja, sale a decir que vamos a estar mejor”, enfatizó Scioli. Sostuvo que la alternativa al camino elegido por Macri era, en principio, “encarar la sustitución de importaciones” y agregó que “ahora estamos sustituyendo industria local por importados”.

“Lo advertí en el debate y decían que era campaña del miedo pero era campaña de la verdad; yo no acepto que el Presidente diga sobre la pobreza: ‘mídanme a partir de ahora’, porque va a cumplir un año de gestión y hay un millón y medio de pobres más, porque se cerró una paritaria debajo de la inflación”, continuó Scioli. “Pasamos del nivel más bajo de desocupación a hablar de un paro general”, añadió.

Al ser consultado por el diario Clarín sobre si se trata de “la concepción de Macri o son errores” el desarrollo global de su gestión económica, respondió que “es la concepción de que la economía no es viable sin salarios bajos”. “Por eso cuestionan el exceso de consumo”, añadió.

En tanto, el vicepresidente del PJ advirtió que en el marco de un nuevo proceso electoral hacia las legislativas de 2017 “el desafío es reconstruir” el caudal de votos que tenía el Frente para la Victoria y cuestionó que hay “mucha hipocresía” en los dirigentes que lo critican por reunirse con la ex mandataria.

Consultado sobre si pensó en retirarse de la política, dijo que “hubiese sido una falta de respeto al voto popular; cuando uno obtuvo más de 12 millones de votos, debe acompañar y defender”. Y, ante la observación de que el dispositivo que sacó 12 millones de votos no existe más, advirtió que ahora “el desafío es reconstruirlo; y se está en ese camino”.

“A mí me gusta el peronismo en ebullición; me gusta ver al Grupo Esmeralda por acá, al grupo Fénix por allá… El peronismo debe renovarse y generar en la gente la sensación de que si no le va bien, hay alguien que lo puede sacar adelante”, acotó. Y, estimó que “la sociedad nos va a decir a los peronistas ‘únanse’; a Cambiemos le decían ‘únanse en contra de’, a nosotros nos van a decir ‘únanse, a favor de’, la elección de 2017 va camino a polarizarse entre las dos visiones del país”.

Cuando le recordaron que dirigentes peronistas se molestaron por su reunión con Cristina en el Instituto Patria, dijo que había “mucha hipocresía”. “Hay tantos que hablan por teléfono y se juntan con Cristina pero no lo dan a conocer; que no me vengan a correr ahora cuando antes me castigaban duro porque decían que no era suficientemente K”, concluyó.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: