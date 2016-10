El edil Pérez afirmó: “El desfile cívico es parte de la identidad pilarense”

Sebastián Pérez, concejal del PJ del Pilar, presentará hoy en comisión el proyecto para que el desfile cívico se realice y sea de “interés público”.

El concejal Sebastián Pérez, integrante del interbloque PJ del Pilar, insistió una vez más con la necesidad de que se lleve adelante el desfile cívico en las Fiestas Patronales ya que sostiene que es “parte de la identidad pilarense”. Esto en contraposición con la decisión del Ejecutivo municipal de no hacer el desfile, argumentando que ya se hizo uno similar el 9 de julio para conmemorar los 200 años de la independencia argentina.

“Presentamos un proyecto para que el cronograma de actividades de las Fiestas Patronales sea declarado de interés público y que se respete el tradicional desfile cívico, porque hay muchos vecinos que quieren que se haga para que se continúe con la costumbre y tradición del pueblo de Pilar”, dijo Pérez en conversación con La Mañana de Resumen (FM Del Sol 91.5).

El concejal asegura que el desfile cívico es “parte de la identidad pilarense” y que es sumamente necesario que esta práctica continúe para preservar el espíritu y la esencia de Pilar.

“Desde que tengo uso de razón, y yo tengo 36 años, que el desfile en las Fiestas Patronales era un clásico donde todas las familias pilarenses nos reencontrábamos después de mucho tiempo”, indicó el edil opositor. “Con el proyecto queremos que esto quede permanente, no que sea una cuestión de que al gobierno de turno se le antoja que el desfile cívico no se haga; sacarle el desfile cívico es sacarle un gran contenido a las Fiestas Patronales, hay que tener en cuenta esto”, afirmó.

En este mismo sentido, Pérez afirmó que “traer a Los Totora y sacar el desfile cívico” es no respetar la historia del pueblo pilarense. “Hay que tener en cuenta lo importante que es para la idiosincrasia del pueblo seguir manteniendo esa costumbre”, dijo.

Por otro lado, señaló que el hecho de que desde el Ejecutivo se haya decidido erradicar el desfile del cronograma de las celebraciones del 12 de Octubre sea probablemente porque “hay funcionarios nuevos en determinadas áreas que no conocen la tradición de los pilarenses” y que “por lo tanto no creen que el desfile sea importante”. “Entonces para ellos quizás que es una decisión de un renglón si se hace o no se hace, que ya se hizo hace un par de meses, y me parece que no es la respuesta, sin tener en cuenta lo importante que es”, sostuvo el concejal.

El proyecto presentado por Sebastián Pérez será debatido hoy en comisión y el edil confía en que llegará a formar parte del orden del día de la sesión ordinaria del jueves del Concejo Deliberante.

“Yo tengo esperanzas de que va a haber un entendimiento con los concejales del oficialismo, que son pilarenses todos a diferencia de algunos funcionarios que no entienden de la identidad de los pueblos, y seguramente llegaremos a un consenso y podamos darle el desfile cívico a muchos de los pilarenses que lo están esperando”, esgrimió el legislador local.

No obstante la postura del concejal y de un gran porcentaje de los habitantes del distrito, existe otra cantidad de vecinos que están de acuerdo con la posición del Municipio, que no vale la pena repetir casi el mismo desfile de manera relativamente seguida. En referencia a esta división de opiniones, Pérez consideró que es algo “totalmente respetable”.

“Entendemos que en cualquier tema siempre hay posiciones encontradas”, argumentó el edil. “Hay algunos a los que les molesta ir o llevar a los hijos para que desfilen, y a otras familias que les encanta, que esperan todo el año a que llegue esta fiesta que es del pueblo, que es la fiesta de la tradición pilarense y que están contentos con que se haga”, fundamentó.

Otros puntos de debate

El proyecto también contempla otros ejes de discusión, además del desfile cívico. Uno es que “se le dé igual rango e importancia a los artistas locales a la hora de los espectáculos” y que “no se los ponga nomás de relleno”.

Y, por otro lado, que las candidatas a reina de las Patronales cuenten con un “promedio satisfactorio” en el colegio. “Hay que tener en cuenta que el día de mañana quien sea elegida reina será una representante del distrito en otros lados y es quien nos va a hacer quedar bien a la hora de hablar de Pilar”, dijo Pérez.

“No pedimos que sea el mejor promedio, solo que prevalezcan más los conocimientos que la belleza”, concluyó.

¿Acuerdo? Hoy, Lucía Ravina, secretaria general del Municipio, se reunió con los concejales en la sede de la calle San Martín, y les habría confirmado a los concejales presentes (el mismo Pérez y Claudia Zakhem, entre otros) la realización del tradicional desfile. Sin embargo aun no se conoce la decisión oficial por parte de la Comuna.

