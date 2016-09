Investigarán “hacia arriba” en la causa de los policías involucrados en coimas

Desde la fiscalía que tiene a su cargo la investigación afirmaron que continuarán indagando si hay más jefes de alta jerarquía implicados.

El fiscal penal de La Plata, Marcelo Martini, quien investiga la recaudación de dinero ilegal en comisarías de la capital provincial, advirtió que “seguirá investigando hacia arriba” si hay otros jefes de alta jerarquía implicados en la maniobra.

“Se va a seguir investigando hacia arriba, aunque es muy difícil porque es un delito difícil de probar”, sostuvo Martini en declaraciones periodísticas a los medios locales.

El funcionario remarcó que “sería importante que los imputados hablaran” y dieran detalles sobre el origen del dinero y a quién estaban destinados los sobres secuestrados en abril último en la Departamental de La Plata.

La Justicia penal platense ordenó la detención de seis comisarios de la policía bonaerense acusados de recaudar dinero ilegal en las comisarías de La Plata, aunque la medida no se hará efectiva mientras la Cámara de Apelaciones no resuelva los pedidos de eximición de prisión que presentaron los imputados.

La medida la adoptó la jueza de Garantías Nº 5 de La Plata, Marcela Garmendia, al hacer lugar a seis de los diez pedidos de detención que había solicitado el fiscal Martini, quien “lamentó” que la jueza no haya consentido el pedido de detención para los diez comisarios.

“Me dio (la jueza) la detención de seis, que tenían pruebas evidentes de la participación del delito que se le imputa”, apuntó el fiscal.

Según el fallo, la orden de detención recayó sobre el ex jefe de la Departamental, Darío Camerini; el ex segundo de esa dependencia, Roberto Carballo: el ex secretario de la repartición, Walter Skramowsky y el ex jefe de calle, Ariel Huck.

La magistrada ordenó la misma medida para los comisarios Raúl Frare y Federico Máximo Jurado, actualmente a cargo de las comisarías decimosegunda y decimosexta de La Plata.

La causa se inició el 1 de abril cuando una denuncia anónima advirtió a Asuntos Internos que el jefe de la Departamental de Seguridad de La Plata recaudaba dinero de coimas.

A partir de allí, se realizó un procedimiento en la Departamental ubicada en la Calle 12, entre 60 y 61, de La Plata, donde se secuestraron 36 sobres con 153.700 pesos y en cada uno de ellos estaba escrito de qué repartición provenían.

Todos los policías están acusados del delito de “asociación ilícita en concurso real con concusión (cuando un funcionario público en uso de su cargo pide una contribución) e ideal con recepción de dádivas”. La resolución aclara “no se harán efectivas” de forma inmediata ya que resta la definición de la Cámara Penal platense sobre los pedidos de exención de prisión presentados por los imputados.

