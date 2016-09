Presentan una denuncia anónima contra Zúccaro por supuesto enriquecimiento ilícito

La acusación engloba tanto al ex intendente de Pilar, Humberto Zúccaro, como a familiares directos y ex funcionarios de su gestión.

Una denuncia anónima fue presentada la semana pasada en la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo del fiscal Claudio Scapolan. La misma apunta contra el ex intendente Humberto Zúccaro, familiares directos y ex funcionarios de su gestión, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo a lo revelado por el sitio web de Agencia NOVA, la causa cuenta con la intervención del Juzgado de Garantías Nº 7 y el oficio fue librado el pasado 2 de septiembre.

A sabiendas de la denuncia, desde el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, tanto su presidente, Leopoldo Bernard, como su secretario de Gobierno, Marcelo Néstor Falbo, solicitaron a las distintas escribanías de la región que informen sobre las operaciones en las que pudieran haber intervenido los implicados en la causa entre el año 2002 hasta la actualidad.

A raíz de esta denuncia, Resumen logró comunicarse con Jazmín Zúccaro, hija del ex intendente de Pilar, quien fuera también secretaria privada de su padre y que actualmente se desempeña como asesora de su hermano Enrique en el Consejo Escolar.

“Leí un par de notas, pero no sé nada”, señaló la hija de Zúccaro. “No me llegó ningún aviso judicial y estoy enterada solo por lo que leí en un portal de noticias, pero no me llegó nada”, añadió.

Y agregó: “En cuanto a si mi padre va a tomar acciones, eso se lo tienen que preguntar a él”.

Por supuesto, Resumen intentó comunicarse con el ex mandatario, pero sin éxito.

Resta esperar cómo se irá desarrollando la investigación , qué acciones tomarán cada uno de los denunciados y si se sumarán o no más nombres a la lista. Por lo pronto, el carácter anónimo de la denuncia despierta suspicacias de tintes políticas en el entorno del ex intendente.

