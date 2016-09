Peaje Larena: llegaron las máquinas y todo indicaría que se viene la colectora

Fue grande la sorpresa de los vecinos al divisar las maquinarias trabajando en el lugar, lo que ha generado esperanza, expectativa y, también, suspicacias.

Días después del acto en repudio de la represión perpetrada el domingo 18 de septiembre por la Gendarmería Nacional y con cerca de 30 manifestaciones en su haber, los vecinos del Peaje Larena comenzaron esta semana a ver las máquinas trabajando en el terreno donde debería extenderse la colectora. Optimismo y regocijo son las sensaciones que reinan entre los vecinos, aunque se reservan aún cierto grado de cautela hasta no ver concretado el objetivo de tan longevo reclamo.

Una retroexcavadora, camionetas, y personal sacando medidas cerca del arroyo Larena, dan la pauta durante estos días de que el reclamo vecinal por fin ha surtido efecto. No obstante, todavía no se ha hecho ningún anuncio oficial al respecto y da lugar a que comiencen a generarse suspicacias. Y más teniendo en cuenta que cuando se instalaron las cabinas les habían dicho a los vecinos que no iban a tener que pagar y luego vino la historia que todos ya conocen.

Lo cierto es que, pese a la alegría de algunos y la desconfianza de otros, los vecinos autoconvocados continuarán reuniéndose los domingos a las 17 en estado de asamblea permanente (en la entrada de Parque Sakura). Esta iniciativa continuará hasta que se habilite la ansiada colectora. Por lo pronto, los vecinos seguirán con las tratativas para averiguar quién fue el responsable de la represión del domingo 18 de septiembre y en reclamo por la exención oficial de pago hasta que se termine la vía alternativa.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: