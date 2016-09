Achával: “Hace falta que Ducoté se haga cargo de la responsabilidad que tiene”

El concejal opositor, Federico de Achával, resaltó que existe una falta de coordinación municipal para combatir la delincuencia.

Desde el bloque Frente Pilarense Para la Victoria, el concejal Federico de Achával expresó su preocupación sobre la situación que se vive en el distrito en cuanto a la inseguridad y llamó al intendente Nicolás Ducoté a ponerse al frente y darle una respuesta a los vecinos.

“Venimos viendo que en Pilar hay una falta de coordinación, una situación que cada día es más preocupante”, dijo Achával, en diálogo con Resumen. “Desde distintos sectores venimos escuchando que la problemática de la inseguridad está creciendo; lo escuchamos en las escuelas, en los barrios y ahora, sorprendentemente, incluso en barrios cerrados”, añadió.

El edil remarcó que desde principio de año que, desde su bloque (que comparte con Santiago Laurent), vienen bogando por una coordinación, un trabajo conjunto, para combatir este problema.

“Hemos planteado nuestra opinión y la posibilidad de colaborar con el Ejecutivo en el tema de la seguridad; hicimos alguna propuesta, no nos tuvieron en cuenta, y ahora la situación está llegando al punto de que los vecinos realmente empiezan a sufrir estas circunstancias”, señaló el concejal. “Estamos en un momento en el que los vecinos han dejado de mirar hacia el pasado y quieren mirar hacia adelante, ver cuál es la alternativa a futuro, y desde el Municipio no se la están dando”, acusó.

Fue en este sentido que afirmó que “lo que hace falta básicamente es que el Intendente se ponga a cargo de la responsabilidad que tiene”. Y agregó que, además, falta que se realice un trabajo coordinado y no solamente refiriéndose al área de Seguridad. “Están saliendo después de nueve meses a hacer censos y esta improvisación lleva a que a los vecinos le roben las cosas; y la única excusa que siempre se pone desde el Municipio es que ‘tengo solo 170 empleados que nombré yo y los demás no’”.

Por otro lado, afirmó que en otros distritos existen trabajos que sí son más coordinados y, por ende, funcionan mejor. No obstante, Achával consideró que en Pilar, si bien hubo cambios en la secretaría de Seguridad y en la cúpula policial, lo que no hay es conducción.

“Cuando no hay conducción, podemos mejorar la cantidad de policías, podemos alquilar un local nuevo, podemos poner nuevas herramientas; pero si no se coordina, si no hay alguien que se haga cargo y le dé una respuesta a los vecinos, no vamos a poder decir que Pilar está buscando una solución al problema de la seguridad”.

Policía Local. El edil Achával mencionó también a la fuerza provincial, ya habiendo manifestado hace meses su intención de que el Intendente se haga cargo de la misma. “Nos sorprende y también queremos saber qué está pasando con la Policía Local, porque hemos escuchado que a nivel provincial hay muchos que se están tomando licencia y queremos saber qué está pasando particularmente en Pilar”, concluyó.

