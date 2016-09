Vecinos de Derqui “no notaron cambios ni progresos” en seguridad desde junio

Luego de mantener un encuentro con autoridades y representantes policiales, los derquinos insisten en que se avance con lo que se había prometido.

El martes se realizó una nueva reunión de seguridad entre los vecinos de Presidente Derqui y las autoridades policiales, en principio, para revisar el cumplimiento de ciertos puntos establecidos en la reunión anterior del 10 de junio. El encuentro entre vecinos e instituciones de los distintos barrios de la localidad (y localidades vecinas) se llevó adelante en la Escuela Nº 31 del barrio Monterrey.

La reunión, que duró alrededor de tres horas, contó con la presencia del secretario de Seguridad, Fernando Martínez, y directivos de Prevención Ciudadana, pero no con el comisario distrital, Horacio Piazzale, ni con el jefe de la Policía Local, ni tampoco con el jefe del CPC. No obstante, salvo desde la Policía Local, las otras fuerzas sí mandaron representantes.

“Entendemos que se está trabajando para brindarle más seguridad al vecino, pero desde la última reunión en el mes de junio los vecinos no notamos cambios ni progresos en los pedidos, nada se cumplió, nada se reforzó, las cámaras aún no fueron colocadas”, afirmaron los vecinos. “Lo único positivo son los operativos de saturación, nuevamente pedimos que continúen y se realicen más seguido”, añadieron.

Entre los puntos que no se han resuelto y se mantienen, están los siguientes: falta de patrullaje nocturno por zonas conflictivas de la zona; mayor frecuencia de móviles policiales; demora en la asistencia de móviles policiales ante un llamado de emergencia (en algunos casos no llegan nunca); patrullaje de la Policía Local durante las 24 horas y no solo en zonas comerciales; colocación de cámaras de seguridad en zonas conflictivas; y finalmente, el estado de las calles.

“Por el mal estado de las calles, los móviles policiales no pueden transitar por ciertas zonas”, aseveraron los vecinos. “Por ejemplo, el caso de una camioneta que corresponde al barrio Monterrey y que desde hace 15 días le faltan sus cuatro ruedas de camioneta y recorre con cuatro de auto, mucho más chicas que las correspondientes, no aptas para las calles de Monterrey; en una oportunidad pinchó y tuvo que auxiliarlo otro móvil”, contaron.

Los vecinos que asistieron agradecieron y destacaron la presencia del secretario de Seguridad municipal y, por otro lado, cierta disconformidad frente a las inasistencias del jefe del CPC (ya que en esta reunión se iba a presentar ante los vecinos, luego del cambio de autoridades) y de, por lo menos, representantes de la Policía Local.

“Estamos dispuestos a colaborar con las autoridades en materia de seguridad como lo venimos realizando hace cuatro años, pero de nada nos sirve que vengan a tomar nota y en la próxima reunión nada haya cambiado, y que en todas las reuniones tomen nota del mismo reclamo una y otra vez”, expresaron.

En cuanto a una próxima audiencia, a realizarse en los meses venideros, los vecinos solicitaron la presencia de representantes municipales locales “por el mal estado de las calles para que los móviles puedan circular” y también “la presencia de un fiscal para transmitir ciertas inquietudes”.

