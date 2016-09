Impunidad: banda de delincuentes amenazó a la policía por no “liberar la zona”

Los ladrones, que luego publicaron un video, habían asaltado a un empresario en el Banco Provincia de General Rodríguez, robándole 1 millón de pesos.

El intendente del partido de General Rodríguez, Darío Kubar, sostuvo que los delincuentes que filmaron el video con amenazas denunciando a policías y a la Justicia por “liberar” zonas en ese distrito bonaerense, pertenecen a una “banda que está siendo desarticulada y acorralada”.

“Es indignante el nivel de impunidad en que se mueven los delincuentes, es una clara amenaza al Poder Judicial, no deja de sorprenderme”, analizó Kubar. De esta manera, el jefe comunal de Cambiemos se refirió al video difundido el martes por una banda de delincuentes que hace diez días le robó 1 millón de pesos a un empresario en la puerta de un banco de General Rodríguez.

“Mi mirada personal es que es una banda que está siendo desarticulada y que se está sintiendo acorralada y en función de eso, tira cualquier tipo de manotazo”, afirmó Kubar. Y agregó: “Son delincuentes que están haciendo un acto intimidatorio”.

Según el jefe comunal, esta organización delictiva es “una banda grande que viene operando desde hace tiempo” en General Rodríguez y localidades aledañas, como Luján y Moreno. “Saben los delincuentes que tienen a varios detenidos de su banda, y en esa desesperación quieren embarrar la cancha y amedrentar a la propia Justicia”, puntualizó.

El robo puntual en cuestión, por el que luego se hizo el documento fílmico, fue realizado al Banco Provincia situado en San Martín 205, General Rodríguez, en pleno centro de dicha ciudad de la zona oeste del conurbano, adonde se disponía a ingresar uno de los dueños de la empresa de pollos ‘Qué Rico’ y un gerente que llevaba una mochila con dinero de la recaudación para depositar.

Los dos hombres fueron abordados por cuatro delincuentes armados, uno con una máscara de payaso y otro con un pasamontañas, que descendieron de un Chevrolet Corsa color negro.

Los asaltantes despojaron a sus víctimas del dinero (más de 1 millón de pesos en efectivo), pero la maniobra fue advertida por un policía bonaerense vestido de civil que se cree iba de custodia del empresario y su gerente, y que intervino para evitar el robo. A raíz de esto, hubo un tiroteo que desencadenó en la huída de los ladrones con el botín a bordo de otro vehículo, abandonando el Corsa negro en el lugar.

En las últimas horas se difundió el video en el que denuncia un supuesto pacto con la Policía para que liberara la zona.

“Ustedes son más delincuentes que nosotros”, grita un hombre vestido con chalecos de la Policía Federal. Se presenta como el jefe de la banda y lanza serias amenazas contra la brigada de la zona, a quien nombra como responsable de “liberar la zona” para robos y proveer de armamento e indumentaria oficial a los ladrones.

Las imágenes llegaron a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 9 de General Rodríguez, que investiga la veracidad de las denuncias. El hombre que protagoniza el video da su nombre y el de varios efectivos policiales. “Me liberaste la zona y me dijiste que no iban a tirar; pero ahí está: nosotros tiramos pero ellos también tiraron. ¿Y ahora querés engarronar a mi familia y a gente que no tiene nada que ver?”, acusa el hombre. Se refiere al robo en General Rodríguez, que terminó con un fuerte tiroteo entre la banda y la Policía.

El video

“Vos (el jefe de la brigada) me liberaste la zona para que yo robe ese banco y ahora ‘engarronás’ a mi familia y a gente que no tiene nada que ver porque no te dimos los 200 mil pesos”, acusa el presunto líder de la banda, cuyo nombre sería Matías Maximiliano Mitalich, en el video que circuló por internet. “Acá estoy, vení a buscarme y acá está la plata que iba a ser para vos”, agregó.

Más tarde, se suman otras cuatro personas a la filmación, todos enmascarados, armados y vistiendo chalecos de la Policía: “Que no digan que somos violadores; nosotros somos delincuentes, robamos bancos o lo que sea”.

“Decile a todo el pueblo lo que hacés, que entregás ‘laburos’, que mandás a matar; son todos corruptos, vení que nos vamos a re cag… a balazos”, desafiaron.

