“Hay respaldo total” de Nación a Vidal en la lucha contra la delincuencia

Así fueron las palabras que utilizó el jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, para demostrar su apoyo hacia la mandataria bonaerense.

El jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, subrayó que existe “un respaldo total” del Gobierno de la Nación a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en su combate contra el delito en la provincia de Buenos Aires y resaltó que “lo más importante es que se está revirtiendo la tendencia” de años anteriores.

Si bien Peña dijo que bajar la tasa de delito existente en el territorio bonaerense “no va a ser de un día para otro”, resaltó que “hay un cambio de tendencia” e hizo una alusión destacable al hecho de tener el “coraje de poner sobre la mesa el desafío de cambiar una mala política de seguridad durante años” por parte de Vidal.

El jefe de Gabinete se refirió a los problemas de seguridad en la provincia y destacó que “la gobernadora Vidal mostró el enorme coraje de encarar la política de seguridad, en particular en el conurbano”. No obstante, inmediatamente observó que “es un proceso que no será de un día para el otro”.

En ese sentido, el funcionario nacional mencionó que hubo “muchos años de una mala política” y que incluso la gestión del ex gobernador del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, “vació de capacitación, equipamiento y jerarquización” a la Policía Bonaerense.

“La política muchas veces no los equipó, sino que les planteó caminos cerrados, pero lo más importante es que hay un cambio de tendencia, porque se asumió este desafío”, concluyó el ministro durante una conferencia de prensa brindada en Tecnópolis.

Nuevas amenazas

La gobernadora María Eugenia Vidal otra vez fue blanco de amenazas de muerte. Tres llamados intimidatorios al 911 dieron la pauta a la policía de que la funcionaria podría llegar a sufrir atentados contra su vida. Luego de conocerse estas comunicaciones, la Justicia bonaerense ordenó una serie de procedimientos para poder dar con los responsables de las amenazas y desarticular cualquier posible ataque.

De acuerdo a los resultados de la investigación, las tres llamadas provinieron de un mismo domicilio en La Matanza. Después de haberse realizado los procedimientos correspondientes, se comprobó que el autor de las amenazas de muerte a la Gobernadora era un “enajenado mental”.

“Se dio aviso a la DDI La Matanza y a la fiscal de turno de ese departamento judicial, Alejandra Núñez”, señaló el fiscal Marcelo Romero. “Al llegar al domicilio donde se habrían efectuado las amenazas, nos recibió un hombre que explicó que las llamadas las hizo su hermano, un enajenado mental, lo que probó con documentación psiquiátrica, por lo que no se dispuso medida alguna contra el enajenado”, finalizó.

Las últimas amenazas que se habían recibido no solamente apuntaban a la gobernadora. También las intimaciones alcanzaron al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y al autor general de Asuntos Internos, Guillermo Berra. En esa oportunidad se había amenazado a los funcionarios a través de mensajes que contenían pasajes del Antiguo Testamento bíblico.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: