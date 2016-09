Pasado el debut, llega la 2º fecha de la Copa Santa Paula

Luego de la jornada inaugural del torneo intercolegial de polo, mañana se llevará a cabo la 2º fecha en la sede pilarense de la AAP.

El torneo intercolegial “Copa Santa Paula”, que se está desarrollando en la sede Alfredo Lalor que la Asociación Argentina de Polo (AAP) posee en Pilar, tuvo una exitosa jornada inicial, en la que 10 de los 13 equipos hicieron su debut.

La copa cuenta con un total de cuatro zonas, tres integradas por tres escuadras y una por cuatro.

En la primera fecha disputada el pasado lunes, la Zona I presentó los duelos entre Los Médanos que derrotó por 15 a 9,5 a Miguel Di Geronimo, y la victoria de Festa Niño Jesús que se impuso por 11-6 ante Los Robles.

La Zona II entregó el enfrentamiento entre Moorlands “A” y Moorlands “B”, dando como ganador al primero con un marcador de 16 a 6,5, mientras que Los Molinos debió afrontar la fecha libre.

En la Zona III, María Inmaculada se llevó el primer triunfo, al vencer por 16-7 a San Andrés. A la espera del debut quedó el Colegio del Pilar.

Finalmente en la Zona IV se midieron Newman “A” y “B”, con victoria de la “A” por 13 a 4. Con fecha libre y aguardando su turno quedó Las Cañuelas.

Mañana se llevará a cabo la 2º jornada con los duelos entre Los Médanos vs. Los Robles, Fasta Niño Jesús vs. Miguel Di Gerónimo, Los Molinos vs. Moorlands “B”, Colegio del Pilar vs. San Andrés, y finalmente Las Cañuelas vs. Newman “B”.

La continuidad del torneo será con la tercera fecha a disputarse el viernes 30 , mientras que las semifinales y la final están programadas para el 3 y 6 de octubre respectivamente.

