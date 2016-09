Aumento del 21 por ciento para los empleados municipales

Este porcentaje se suma al de marzo, dando un 46 por ciento de suba anual. En el próximo pago se añadirán 1.200 pesos, y otros 1.000 para el personal de salud de áreas cerradas.

En su próximo recibo de sueldo el personal municipal percibirá un aumento del 21 por ciento, a modo de suma fija remunerativa, que en los meses siguientes irá pasando paulatinamente a formar parte del básico. De esta forma, se añaden 1.200 pesos a los sueldos, y 1.000 más para el personal de salud de áreas cerradas, como quirófano o neonatología. En lo que va del año, la suba alcanzó el 46 por ciento.

El aumento fue anunciada por el Municipio en el tarde del lunes. El intendente Nicolás Ducoté se reunió con el titular del Sindicato de Empleados Municipales de Pilar, Luis Molina, y el secretario general de ATE, Oscar Radaelli, en la municipalidad para firmar el aumento.

Para septiembre se había fijado una suba del 10 por ciento, es decir unos 600 pesos. Finalmente, y luego del pedido de los sindicatos, el aumento final fue del 21 por ciento. Es decir, 1.200 pesos que se suman a los 1.514 logrados en marzo, cuando la suba al salario municipal fue del 25 por ciento. Según los sindicatos, para marzo de 2017 el básico superaría los 8 mil pesos.

Por otro lado, los sindicatos destacaron la efectivización de personal que se produce todos los meses. “Se ha efectivizado el mes pasado a 158 compañeros municipales, que pasan a planta permanente dejando el trabajo precario de temporario. Estamos pasando 32 becarios por mes, está desapareciendo esta figura en el partido de Pilar” destacó Molina en diálogo con La Mañana de Resumen (FM del Sol 91.5).

De hecho, el nuevo personal del Municipio entra directamente con la figura de contratado, no más como becario, y se estima que no habría más trabajadores categorizados como becarios para fin de año. “Este año está siendo positivo para los compañeros trabajadores” dijo el sindicalista.

El titular del Sindicato de Municipales declaró estar conforme con la suba otorgada por el Ejecutivo, “cerramos un buen porcentaje con respecto al resto de la provincia, vamos a tener un básico bastante bueno” señaló Molina.

Por su parte, desde la Asociación de Trabajadores del Estado también se mostraron conformes, aunque indicaron que debido a la inflación “hay que seguir con las paritarias abiertas tratando de conseguir un mayor aumento”. Rosa Cenícola, secretaria de Prensa del sindicato, detalló que “en marzo nos dieron 1.514 pesos y quedaban 600 para septiembre. Charlando con el señor intendente se llegó a un acuerdo de 600 pesos más, así que el 1 de octubre cobrarán 1.200 pesos más los compañeros”.

La referente de ATE añadió que esta cifra empezará a pasar gradualmente al básico desde octubre, lo cual beneficiará también a los jubilados municipales. Para marzo la cifra quedaría totalmente dentro del básico. “De todos los municipios de la provincia, Pilar es de los que más aumentos dio” destacó Cenícola a FM del Sol.

El aumento sube casi al doble para el personal de salud de áreas cerradas, que protagonizó una fuerte medida de reclamo de aumento salarial en las últimas semanas, con foco en el área de neonatología del Hospital Meisner, desde donde también solicitaban la contratación de más personal por encontrarse desbordados en la atención.

Por otra parte, Ducoté también reglamentó la licencia justificada anual de hasta tres días no consecutivos, cuando la jornada de trabajo no supere las 8 horas diarias y 24 horas laborales si su jornada laboral supera los 8 horas diarias. Durante el período de licencia no se descontará el premio al presentismo. Asimismo, también se entregó indumentaria de trabajo al personal que realiza sus tareas en la vía pública.

Finalmente, Luis Molina destacó la importancia de la implementación de la ley provincial de trabajadores municipales, la 14.656, que establece entre otros puntos la obligatoriedad de paritarias en los 135 municipios bonaerenses, el pase a planta permanente de los trabajadores en un plazo de cinco años, y el convenio colectivo de trabajo.

“Estamos trabajando en el convenio colectivo de trabajo, calculamos que para el mes próximo lo vamos a terminar, y va a traer muy buenas cosas para los trabajadores” señaló. Desde ATE señalaron que el convenio colectivo estaría listo para diciembre.

A nivel local también el régimen de empleo municipal sancionado los últimos días de 2015 también establece la obligatoriedad una mesa paritaria en el distrito, las cuales empezaron a funcionar este año.

Foto: archivo

