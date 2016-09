Peaje Larena: del reclamo legítimo de los vecinos a la represión violenta

Tras la brutal intervención de Gendarmería ocurrida el domingo pasado, la protesta de los vecinos se ha visto revigorizada en su totalidad.

Fue durante la tarde del domingo pasado que los vecinos se presentaron con sus banderas, volantes y pancartas, como lo vienen haciendo desde hace tiempo, en las cercanías del Peaje Larena. Una protesta pacífica cuyo objetivo es concientizar a los transeúntes sobre la inconstitucionalidad del mencionado peaje, que no tiene colectora, y que, por ende, impide el libre tránsito. Jamás se imaginaron que se encontrarían con una fuerza de choque de la Gendarmería, que comenzó a agredirlos sin previo aviso.

“Aparecieron desde atrás, empezaron a dar patadas por debajo de los escudos, empujándonos hacia los autos que se acercaban, porque no habían cortado la ruta todavía”, señaló Mirta Álvarez a Resumen, una vecina de Exaltación de la Cruz, de 60 años de edad, que fue víctima de la dureza injustificada de la Gendarmería. “Fueron a reprimir directamente, pero esta vez se pasaron de la línea”, añadió.

De un momento a otro, los vecinos se vieron despojados de varias de las banderas que portaban y, ante la avanzada de la fuerza de seguridad, atinaron a defenderse de la única manera en que podían hacerlo: mediante la palabra. Pero los efectivos hicieron caso omiso de los pedidos desesperados que hicieron los afectados para saber mínimamente a qué se debía tamaño uso de la fuerza.

“Íbamos otro señor y yo”, continuó Mirta. “Hasta que en un momento, literalmente, al señor lo chuparon para atrás, abrieron los escudos y desapareció; ahí fue cuando yo me di vuelta y agarré la mitad de la bandera que ellos habían roto y les puse el palo adelante para que no siguieran avanzando, porque nos estaban empujando sobre los coches”, continuó.

“Lo que más me indignó a mí, aparte de los golpes que recibimos y del mal momento, fue que mientras Gendarmería actuaba de esta manera, ellos estaban cobrando el peaje”, disparó la vecina. “Entonces esto te da la imagen de lo único que les importa a ellos como empresa”, sumó.

Otro de los integrantes de la manifestación vecinal, quien intentó recuperar su bandera ante la arremetida de Gendarmería, recibió una dura respuesta.

“Específicamente a mí me deben haber agarrado entre cuatro o cinco gendarmes; casi termino no pudiéndolo contar porque me tiraron al piso, me patearon, me hicieron de todo”, comentó Elvio Schemberger, que fue arrestado y liberado recién cerca de la medianoche. “Me tiraron gas pimienta, me esposaron, y de ahí me trasladaron dos gendarmes armados hasta los dientes, como si yo fuera el peor de los delincuentes, como si yo fuera a lastimar a alguien”, aseveró.

Entremedio de los golpes, de acuerdo a Elvio, “a lo único que atinás es a taparte la cara, que es lo más importante de cubrirte, y nada más”. “Es un instante muy corto en lo que lo único que querés es que pase y se termine”. A él le retorcieron los brazos, las manos, el cuello, lo patearon y lo inmovilizaron en el suelo, para luego llevárselo detenido. Todo esto ante la mirada del resto de los manifestantes, quienes le gritaron una y otra vez a los gendarmes que se detuvieran; aunque, de nuevo, sin éxito.

“Jamás se me hubiera pasado por la cabeza que se pudiera hacer algo así con un civil”, indicó Schemberger. “Y más teniendo en cuenta que somos todos grupos de familias, ninguno de nosotros nunca hemos molestado ni lastimado a nadie”, afirmó.

En pocas palabras, un grupo de treinta vecinos fue reprimido por una fuerza que, no solo los duplicaba en número, sino que también estaban armados con escudos, palos, acompañados por perros, y con una clara actitud hostil.

“El derecho es que todos somos ciudadanos, tenemos garantías y demás”, dijo uno de los vecinos en la asamblea abierta, realizada el martes. “El hecho es que nos cagaron a palos y tuvimos que estar haciéndole el aguante a un vecino hasta las 11 de la noche para que lo liberen; nos gritaron un montón de cosas y tuvimos que hacer oídos sordos porque, si no, nos pegaban de nuevo”, indicaron.

Con respecto a la brutal represión, los vecinos están ahora en las averiguaciones correspondientes para hallar al responsable de haber dado la orden de desalojar la Ruta 8. Si bien es el juez Adrián González Charvay el que usualmente aposta a la Gendarmería en el Peaje Larena, todavía no está claro quién es el que dio la explícita orden de reprimir. De acuerdo al senador provincial, Jorge D’Onofrio, quien habló con el mencionado juez, dicha orden no salió de su boca.

Lo paradójico es que, la represión no solo no consiguió desalentar a los vecinos, sino que los ha hecho resurgir con más fuerza en el reclamo y hasta ha generado vínculos con distintas organizaciones especializadas, con políticos, y con otra gran cantidad de vecinos. El fruto de todo esto espera verse mañana domingo, nuevamente en el peaje, donde a las 17.30 se realizará un acto de repudio a la represión acontecida.

“La idea de ellos era amedrentarnos, asustarnos, pero lograron el efecto contrario”, esgrimieron en la asamblea.

De reunión en reunión

Esta semana que pasó fue clave para los vecinos. El punto de inflexión del domingo pasado parece haber generado cierta fraternidad en el reclamo por parte de organizaciones, de concejales de Pilar y Exaltación de la Cruz, de legisladores provinciales y nacionales. Y hasta medios de comunicación de llegada nacional se han hecho eco del tema.

El miércoles, un grupo de vecinos fue a reunirse con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), mientras que otro mantuvo un encuentro en el Senado provincial, en La Plata.

Desde el CELS, cuatro abogados especialistas en lo que respecta a los Derechos Humanos, se comprometieron a hacer un pedido de informe para ver quién estuvo a cargo de la represión. “Este caso también va a figurar dentro de un resumen que ellos elaboran todos los años”, explicó Melody Blanco, también integrante de los vecinos autoconvocados.

“La idea es que todo esto no quede impune, porque Gendarmería no puede venir a pegar palazos cuando quiera”, continuó Blanco. “Veremos si tiene que pagar Charvay o el jefe del operativo, o quien sea el responsable; estamos decididos a llevarlo hasta las últimas consecuencias a esto, porque si no, parece que todo cae en saco roto, cualquiera hace cualquier cosa, total tienen el monopolio del uso de la fuerza”, aseguró.

En lo que refiere al Senado provincial, el saldo que dejó el encuentro fue positivo. Los legisladores se comprometieron también a averiguar quién fue el que dio la orden de reprimir y aseguraron que se harán presentes en el acto de repudio de mañana. Quizás lo más relevante de esta reunión fue la presencia de la diputada nacional, Mayra Mendoza, quien también tratará de elevar el pedido de explicaciones a Nación.

Y es que, para varios, éste es el camino a seguir. Siendo la Ruta 8 una ruta nacional, quienes deben tomar cartas en el asunto son, justamente, funcionarios nacionales. “Queremos que los reclamos escalen más arriba de los legisladores provinciales, para que se presenten recursos, exhortos, lo que sea, pero a nivel nacional; porque sería bueno que se llegara a presentar el tema en el Congreso Nacional”, opinaron en la asamblea.

En este sentido, Blanco expresó: “La Ruta 8 se trata de una ruta nacional y es difícil llegar a Nación; no quiero decir que el estado nacional no esté enterado, pero evidentemente no les importa mucho”. “El estado y el OCCOVI están bastante endurecidos en su postura de que nosotros nos tenemos que acostumbrar a pagar”, dijo.

¿Reclamo conjunto?

Aquí, además, entra en discusión la creación de los peajes sobre la Ruta 6, otro punto crítico que, por todo lo que ya se conoce, generará más problemas a los vecinos. Una ruta que, afirman, está en mal estado y no tiene tampoco colectora.

“No puede ser que para construir las cabinas de peaje de la Ruta 6 ya se estén haciendo los preparativos; pero para cumplir con un derecho constitucional, que es la colectora, no se haga nada”, expresó Blanco.

Lo cierto es que para algunos, para lograr algo será imprescindible la unión en protesta tanto de los vecinos de la Ruta 8 con los de la Ruta 6. Un reclamo conjunto que, aducen, sentará precedentes. No obstante, hay quienes no les gusta tanto esa idea por el hecho de que los vecinos de Los Cardales no se han preocupado mucho en el pasado por la situación de sus pares del Peaje Larena.

“Los vecinos de Los Cardales tienen que entender que ésta es la discusión; si la discusión se pierde en el Peaje Larena, se pierde en todos lados”, argumentaron.

Tierra de falsas promesas

Otro de los puntos que no simpatiza a los vecinos son los discursos de los jefes comunales de los dos distritos afectados. Tanto Nicolás Ducoté (por Pilar) y Adrián Sánchez (por Exaltación de la Cruz), han afirmado ya que la construcción de la colectora era inminente y, sin embargo, siempre surge alguna demora o excusa para posponer los trabajos una semana más, y otra, y otra…

“(Carlos) Arena se comprometió con el tema de la gratuidad y con el tema de la colectora; la semana pasada Ducoté había dicho que esta semana empezaba la colectora, y esta semana dijeron que la semana que viene… es la sarasa de la semana”, se quejaron los vecinos. “Hace meses que desde el OCCOVI vienen comprometiéndose semana a semana para empezar con la colectora y nunca nada”, acotó.

Para la gran mayoría, por no decir la totalidad de los afectados, “el intendente de Pilar nos está bicicleteando”. “La semana pasada dijo que la colectora iba a empezar esta semana y ahora dicen que va a empezar durante el primer semestre del año que viene”, aseveró Blanco.

La contradicción entre mandatarios fue evidente el martes pasado, en un acto conjunto realizado en el comienzo de las obras de pavimentación entre la Ruta 6 y el acceso al Parque Industrial de Pilar. Ese día, Ducoté dijo que “estamos trabajando muy fuerte para que antes de fin de año las máquinas nos permitan tener esa colectora habilitada”. Y aclaró que “el desafío más grande en términos de ingeniería civil es el tema del puente” sobre el arroyo Larena.

Inmediatamente después, Sánchez rectificó: “Hay que saber que este tipo de obras, a veces, no se hacen dentro de los plazos; estamos hablando de una obra que viene parada desde hace seis años, si no la terminamos antes de fin de año, será en los primeros meses del año que viene”.

“Lo digo para que no quede una fecha y se juegue con esos tiempos; al vecino se le dice que la obra tiene, desde el inicio, seis meses; después hay que ver el agente climatológico y puede ser que se demore”, añadió.

En fin, una batalla discursiva que continúa y que ya los vecinos se mostraron dispuestos a “hacerles pagar a los intendentes el costo político de todo lo que digan y no se cumpla”. Mientras tanto, mañana a las 17.30 en el Peaje Larena, un acto de repudio que augura ser multitudinario.

Matías Mestas

FOTO: Fm Boreal

