Badeni: “Para la aplicación de un peaje no se requiere que existan vías alternativas”

De acuerdo a Gregorio Badeni, experto en derecho constitucional, el Peaje Larena podría no estar violando la Ley Suprema nacional.

La polémica del Peaje Larena sigue avanzando y para mañana a las 17.30 está previsto, organizado por los vecinos, un acto de repudio a la represión en las mismas instalaciones de las cabinas. El reclamo principal es que se construya la colectora para que los vecinos no se vean obligados a pagar un peaje que, para muchos, es inconstitucional. No obstante, un especialista en derecho constitucional asegura que la aplicación del peaje “es constitucional siempre que no constituya un impuesto encubierto”.

Se trata del doctor Gregorio Badeni, abogado y licenciado en Ciencias Políticas, quien además es profesor de Derecho Constitucional en la UBA y fue presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, entre otras.

Ante la consulta realizada por Resumen, el letrado hizo referencia a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha del 18 de junio de 1991, intitulado “Estado nacional contra Arenera El Libertador S.R.L. sobre cobro de pesos”.

“Conforme a lo resuelto oportunamente por la Corte Suprema de Justicia en el caso ‘Arenera’, la aplicación del peaje, que condiciona el ejercicio de la libertad de tránsito por una ruta y extensión determinadas mediante el transporte de automotores o motocicletas, es constitucional siempre que no constituya un impuesto encubierto”, señaló Badeni.

Según sus palabras, en lo que respecta a lo jurídico “el peaje no es un impuesto ni una tasa, sino un precio que se paga por el uso de un espacio público”. Ese precio solamente puede estar destinado a satisfacer tres puntos: gastos administrativos (la concesión, por ejemplo); gastos para el mantenimiento del espacio (la ruta); y los gastos que demande la construcción de caminos o rutas que estarán conectadas con aquella donde se aplica el peaje.

“Por otra parte, para la aplicación del peaje no se requiere que existan vías alternativas de tránsito, lo cual también se destacó en el caso ‘Arenera’”, indicó el letrado. “Solamente se podría cuestionar el peaje judicialmente probando que una parte del importe pagado se destina a rentas generales o a un objeto que no sea alguno de los citados en el párrafo anterior; que su valor sea abusivo; y/o que no se realizan las obras de mantenimiento o ampliación fijadas al establecer el peaje”.

Y, entre otros puntos, concluyó: “Lo que, en este caso concreto, llama la atención, es que los vecinos no cuestionaron judicialmente el peaje cuando fue establecido y, si lo hicieron, es evidente que la decisión judicial rechazó el planteo”.

Foto: Capilla Hoy

