Cien despidos y medidas de fuerza en la planta de Bimbo

Los telegramas llegaron hoy y suman más de 200 cesanteados en menos de dos años. Hay paro por tiempo indeterminado. Se espera que dicten la conciliación obligatoria.

Bimbo despidió a cien empleados, casi una quinta parte del plantel, y los trabajadores iniciaron un paro por tiempo indeterminado, con bloqueo a los accesos de la fábrica. La empresa aduce una baja en la producción, y los trabajadores apuntan contra la apertura de una nueva planta en Córdoba.

Los rumores de despidos empezaron el lunes, y los primeros telegramas llegaron hoy a primera hora, junto al nuevo rumor de un posible cierre de la fábrica de la calle 3 del Parque Industrial. Con la presencia del Sindicato de la Alimentación (STIA), se empezó el paro en la producción desde las 6 de la mañana. Los trabajadores frenaron la producción y bloquearon los portones con neumáticos incendiados, con los despedidos afuera y los que siguen adentro de la fábrica, junto al alambrado.

“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que las cien familias estén adentro de la planta” dijo uno de los delegados a Resumen, que estuvo en el lugar. “Queremos seguir trabajando, ni siquiera nos dieron la posibilidad de un traslado. Por la situación del país está difícil conseguir trabajo otra vez” dijo otro de los operarios.

En la planta pilarense de Bimbo hay más de 500 empleados. De los despedidos, algunos contaban 20 años de antigüedad, y varios tienen enfermedades derivadas de la producción, como tendinitis, hernia de disco o desgarros. En los telegramas figuran razones de ausentismo y “calificación personal”.

“Dicen que en diciembre va a haber más despidos, y que no tienen problema en cerrar la planta. La gente tiene miedo” comentó a este medio uno de los cesanteados. En noviembre Bimbo despidió a 49 personas, de las cuales se logró incorporar a tres, y a principios de 2015 ya se habían desafectado a 60 personas; es decir, más de 200 despedidos en menos de dos años.

El argumento de Bimbo es la baja en la producción debido a la situación económica del país. Sin embargo, los trabajadores apuntan a una planta que la firma abrirá en los próximos días en Córdoba. De hecho, afirmaron que ya se han llevado máquinas de la planta pilarense a esa provincia, que corresponden a las líneas de pan lactal y pan para hamburguesas. Además, algunos de los operarios del Parque Industrial se habían anotado para trasladarse a la nueva planta cordobesa, posibilidad que fue ofrecida en principio por la empresa, pero que más tarde desestimó.

En otras plantas de la marca también se suceden los despidos (algunos de los cesanteados hoy habían sido trasladados previamente de otras fábricas de Bimbo y Fargo), y comentaron que la empresa emprendió un proceso de flexibilización con contratos más precarios para el personal más reciente.

Al mediodía se realizó una reunión en la delegación local del ministerio de Trabajo, en Bolívar e Ituzaingó, con la comisión interna de los trabajadores, el gerente de Recursos Humanos, y gente de STIA. No se llegó a ningún acuerdo y se derivó el caso a la cartera laboral de La Plata, quien debe tomar una determinación al respecto.

Se espera que se dicte la conciliación obligatoria, aunque la empresa pretende que sea con los despedidos fuera de la planta, hecho que no es aceptado ni por los trabajadores ni el sindicato. “Planteamos distintos escenarios, como dar vacaciones anticipadas, realizar suspensiones o incluso reducir el sueldo, pero no aceptaron nada de esto” dijo un delegado. Al cierre de esta edición todavía desde el área de Trabajo no se habían acercado a la calle 3 a transmitir una determinación.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: