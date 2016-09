Carrió apunta ahora contra la “caja” de la Lotería durante la gestión Scioli

La diputada Elisa Carrió denunció al ex titular de Loterías y Casinos de la Provincia, Luis Alberto Peluso, por corrupción.

La diputada nacional de la Coalición Cívica ampliará la denuncia contra el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y ahora apuntará contra la “caja” del juego en la provincia. La legisladora denunciará las presuntas maniobras delictivas que realizara el ex titular de Loterías y Casinos bonaerense, Luis Alberto “Chiche” Peluso.

El escrito, a presentarse ante el fiscal Álvaro Garganta, pedirá que se investiguen distintas operatorias a través de agencias y bingos, y el posible desvío de fondos económicos “para financiar campañas políticas y acrecentar el patrimonio de funcionarios”.

En la denuncia, según publicó el diario La Nación, Carrió describe a Peluso como uno de los “recaudadores de campaña” de Daniel Scioli y como el hombre que “administraba las loterías en las sombras” durante la gestión anterior.

La diputada enumera en su denuncia a las distintas empresas que tiene Peluso bajo su nombre y posibles vinculaciones con el entorno de ex gobernador. En particular, menciona la firma Emprendimientos de Luján S.A., que administra un hotel en la localidad homónima. Además, el escrito recuerda que otra firma del ex titular de Loterías, llamada Linser Sacis, “era la que prestaba servicios de limpieza a la gobernación de la provincia”.

Para la diputada Carrió, el patrimonio de Peluso no está justificado como corresponde. De acuerdo a los registros públicos, el ex titular de Loterías tendría a su nombre: tres departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, 20 inmuebles en un barrio cerrado de la provincia, un departamento en el Estado norteamericano de Florida, un Porsche y una moto marca Kawasaki, un yate construido en el puerto de Tigre, y una lancha de motor confeccionada en Estados Unidos.

Por otro lado, respecto a las presuntas maniobras efectuadas por Peluso, Carrió recuerda que “durante la gestión Scioli se crearon alrededor de 1.340 agencias de loterías” y denuncia mecanismos de “recaudación” en negro.

“Las licencias para agencias nuevas habrían estado tarifadas entre 250 mil y 350 mil pesos cada una; el cambio de titularidad y domicilio, entre 25 mil y 50 mil pesos; y por inconvenientes en la documentación y de salida de débito habrían existido pagos de entre 15 mil y 30 mil pesos”, concluyó la diputada.

