En asamblea: vecinos del Peaje Larena votaron acto de repudio para este domingo

El reclamo contra el peaje se agudiza. Reuniones con organismos de derecho, legisladores, asambleas y otra manifestación para el domingo.

Durante la tarde noche del martes se llevó adelante una asamblea abierta de los vecinos autoconvocados del Peaje Larena, tras la represión perpetrada por Gendarmería el domingo pasado. Inequívocamente, la fuerza de seguridad se salteó sus propios protocolos y los vecinos ya se están moviendo para encontrar al responsable de dar la orden de desalojo. Para ayer tenían previstas varias reuniones con organismos y políticos que solidarizaron con el reclamo. Entre ellas, con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y, en La Plata, con la legisladora provincial Cecilia Comerio, y demás legisladores.

La decisión más importante que se tomó en la asamblea, a la que asistieron más de 60 vecinos, fue la convocatoria unánime para un acto de repudio a realizarse este domingo a las 17.30 en el peaje. La invitación es abierta a todos aquellos que deseen sumarse al reclamo. Por otro lado, media hora antes, se reunirán en asamblea nuevamente en la entrada de Parque Sakura por Ruta 8, para analizar cómo continuarán las estrategias de reclamo tanto en Pilar como en Exaltación. Para este encuentro en particular, la invitación se extiende solamente a vecinos (es decir, sin mezclar banderas políticas).

Golpeado y detenido

El domingo pasado, además de golpear a la mayoría de los vecinos que reclamaban pacíficamente por la construcción de la colectora, la fuerza de choque detuvo a cinco personas. Cuatro fueron liberadas rápidamente; la quinta, no obstante, estuvo bajo arresto por varias horas. Se trató de Elvio Schemberger, vecino de Pilar, quien fue atacado por cinco gendarmes, golpeado, le tiraron gas pimienta, y finalmente detenido, todo por protestar pacíficamente.

“Casi que termino no pudiéndolo contar porque me tiraron al piso, me patearon, me hicieron de todo, me tiraron gas pimienta en la cara y me enteré al rato que era eso porque en ese momento no veía nada”, dijo Schemberger a Resumen. “De ahí me trasladaron dos gendarmes armados hasta los dientes, como si yo fuera el peor delincuente y fuera a lastimar a alguien”, acotó.

Estando detenido, los efectivos le preguntaron (siempre de manera agresiva) si él era uno de los que dirigía el grupo de manifestantes. “Y les dije que no, acá uno no dirige a nadie, porque somos un grupo de vecinos que, en general, hacemos todos lo mismo; planteamos que queremos una colectora y, por ende, nadie tiene mayor o menor fuerza”, explicó.

“Hoy participo yo, quizás la semana entrante no estoy, no es que tengamos un líder establecido ni nada”, continuó Schemberger. “Jamás se me hubiera pasado por la cabeza que se pudiera hacer algo así con un civil; más teniendo en cuenta que somos todos grupos de familias, ninguno de nosotros nunca hemos molestado ni lastimado a nadie”, añadió.

Y concluyó: “Fue un momento muy difícil y un atropello total”.

