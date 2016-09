Peaje Larena: la colectora se terminará, como mínimo, antes de fin de año

Los mandatarios Nicolás Ducoté y Adrián Sánchez confirmaron la construcción de la vía alternativa para los próximos meses.

Los mandatarios de Pilar y Exaltación de la Cruz, Nicolás Ducoté y Adrián Sánchez respectivamente, señalaron que la colectora del Peaje Larena se terminará de construir antes de fin de año o, a más tardar, durante los primeros meses del 2017.

“Estamos poniendo muchísima presión sobre el OCCOVI y sobre las autoridades de Vialidad Nacional para que se arranque la obra este año”, declaró Ducoté. “Empezamos este trabajo en febrero-marzo con las primeras reuniones para exigir algo que hace años que está pendiente”, acotó.

Y agregó que este año se consiguió lograr el compromiso del OCCOVI, organismo que tuvo que ponerse a elaborar un plan de inversión. “Nosotros estamos trabajando muy fuerte para que antes de fin de año las máquinas nos permitan tener esa colectora habilitada; pero el desafío más grande en términos de ingeniería civil es el tema del puente”, siguió el intendente de Pilar.

Inmediatamente después, su par de Exaltación, señaló que “hay que saber que este tipo de obras, a veces, no se hacen dentro de los plazos”.

“Estamos hablando de una obra que viene parada desde hace seis años; si no es antes de fin de año, será en los primeros meses del año que viene, pero muy rápidamente”, afirmó Sánchez. “Lo digo para que no quede una fecha y que no se juegue con esos tiempos; al vecino se le dice que la obra tiene, desde el inicio, seis meses; después hay que ver el agente climatológico y puede ser que se demore”, añadió.

En este sentido, indicó que “nosotros estamos ocupados y preocupados para que se haga lo más rápido posible”. “Lo que pasa es que hay que tener un poco de paciencia por alguna demora menor que pueda ser de un mes, no años”, añadió.

Represión

En cuanto al uso desmedido y desproporcionado de la violencia provocado por la Gendarmería, Ducoté dijo que esto no resuelve los problemas y que el camino debe ser siempre “fomentar el diálogo y el entendimiento”.

“Seguiremos insistiendo y siempre vamos a estar del lado de los vecinos, tratando de hacer lo que podemos hacer como intendentes”, comentó el mandatario.

Lo curioso es que el intendente de Pilar declaró que quien había ordenado que se liberara la traza de la Ruta 8 fue “el juez”, tras “una falta de entendimiento entre las dos partes”. Con esto contradijo al senador D’Onofrio, a quien el juez Adrián González Charvay le habría dicho que él no fue quien dio la orden de desalojo.

“De todas formas, en ningún caso se amerita el uso de la fuerza”, concluyó Ducoté.

