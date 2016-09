Fin de semana naranja

Unión de Del Viso tuvo una doble jornada a puro básquet en la que se presentaron todas las divisiones formativas del club y la Primera.

El fin de semana estuvo cargado de básquet para el conjunto tatengue, que presentó a sus divisiones formativas, inferiores y Primera División.

El día sábado, las categorías preminis, minis y Sub 13 se presentaron en un encuentro llevado a cabo en el club 12 de Octubre, en los que participaron Italiano de José C. Paz, Grand Bourg, Helvecia y Matheu.

Por otra parte, las divisiones Sub 15, Sub 17 y Sub 19 vencieron al Porvenir por la 15º fecha de la Liga 3 de Febrero.

Mientras que la Primera, se enfrentó frente a CEPA en el partido reprogramado correspondiente a la 11º jornada. Fue derrota para los tatengues que sufrieron importantes ausencias en el equipo. El vigente campeón se llevó el partido por 81 a 68.

El día domingo las inferiores repitieron frente a Ciudadela Norte por la 20º fecha, esta vez con victoria de la Sub 15 y Sub 19, y derrota de la Sub 17.

Finalmente la Primera se midió ante Juventud Unida en la 21º fecha de Libatres, logrando un gran triunfo por 81 a 46 a pesar de haber presentado a un plantel repleto de jugadores jóvenes. En la próxima, Unión deberá enfrentarse a CUM en Munro.

