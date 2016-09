Cuando los recuerdos te llenan de felicidad y angustia a la vez

Justo cuando me disponía a escribir esta columna semanal, la cual muchos de nuestros lectores esperan y disfrutan, me llamó por teléfono un amigo de muchos años, más que propio, de mi familia, me refiero a Jorge Domenech, a quien conocí hará por lo menos, 55 años, cuando mi hermana mayor, Irma (Pochi) tal como le decíamos entre los Zamas, cumplió los tan ansiados quince años.

La memoria se me despertó cuando hablaba con Jorge sobre la salud de mi hermana menor, Marta, quien por estos días se encuentra afincada en la localidad de Villa La Angostura, no muy bien de salud y procurando que ese fresco aire sureño la restablezca un poco.

Inmediatamente me vinieron a la mente los años de la niñez y la adolescencia, cuando comenzaron a caer en mi casa los primeros “filitos”, los cuales algunos gozaban de mi simpatía y otros no tanto. Revolviendo fotos de aquel entonces, encontré varias amigas y amigos de la juventud de Pochi y Marta, algunas que aún las veo y las saludo con mucho cariño y otras que ya no están.

Hace pocos meses me encontré con Nelly Porréz, una conocida ex vecina de nuestro medio que hace muchos años se fue a vivir a Rosario, donde formó su familia que estaba en la foto grupal del cumpleaños, como se estilaba, la de las señoritas ´primero y en la de los hombres, pude ver, precisamente, al mismo Jorge Domenech que en aquel entonces usaba unos lentes muy gruesos que la moda y los nuevos tiempos dejaron atrás merced al gran invento de los lentes de contacto o las intervenciones quirúrgicas oftalmológicas.

También en las fotos pude ver a un conocido empresario de nuestro medio, que falleció hace muy poco, Rafael Guida con su sonrisa característica, o la recordada amiga de las chicas Mirta Haiek, que hizo toda la secundaria con mi hermana Pochi. También a Bety Domínguez a quien alguna vez he cruzado por estos lares, ya que hace años que dejó de ser vecina pilarense.

Brindando por los quince y a punto de bailar el vals, se encontraba otro amigo de entonces que tal como en aquellos días hoy sigue “despuntando el vicio” de la actuación actoral en las tablas, Jorge Titi Villar, a quien a la hora de actuar no se le pasaron los años.

Tras finalizar la llamada telefónica, seguí recordando esos viejos tiempos, cuando en la amplia casa que mi padre había comprado en el paraje La Lonja, los cumpleaños y las fiestas se sucedían a menudo, no sólo porque a la familia le gustaba reunirse, sino también porque se podía. Todo era más accesible, hasta la época de los “asaltos”, no los que hay ahora que muchos terminan más que mal, incluso con el agredido detenido, sino de aquellos en que las chicas llevaban las tortas y los chicos las gaseosas y, nada de alcohol, como mucho, una sidra media disimulada.

Qué años de felicidad, cuanto amor y cuanto cariño recibíamos quienes éramos los más chicos de la familia, en mi caso, de mis hermanas. Cuanto recuerdo aquellos días hoy que una me falta y la otra se me fue a vivir lejos.

Recuerdo cuando la mayor recibió el primer sueldo como docente, lo primero que hicimos fue irnos a Buenos Aires de compras, por supuesto algunas para ellas y muchas otras para “el benjamín de la familia”.

O también recuerdo cuando la menor, Marta, junto a su novio de entonces, luego su marido, me regalaron un día de reyes, una hermosa bicicleta que de tanto andar a la madrugada de ese 6 de enero, vaya a saber de qué año, me agarré un resfrío de aquellos que todavía recuerdo.

Y bueno, cuando la melancolía nos invade, los recuerdos fluyen con reflexiones de viejo que al tener disponible esta columna, tengo la alegría de permitirme expresar.

