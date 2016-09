Reclamos de justicia por Jorge Julio López a 10 años de su segunda desaparición

Diferentes agrupaciones se manifestaron en un pedido multitudinario de justicia por el albañil. López había acusado a Miguel Etchecolatz.

Organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, políticas y sociales marcharon el domingo en La Plata y en la ciudad de Buenos Aires para recordar y exigir justicia a diez años de la desaparición de Jorge Julio López, el testigo clave en el juicio que condenó a prisión perpetua al represor Miguel Etchecolatz por crímenes de lesa humanidad.

Con reclamos relacionados con la “apertura de archivos de inteligencia”, lo que podría permitir establecer su paradero, en La Plata, la familia de López encabezó una jornada de reflexión en la puerta de su casa, en Calle 140 esquina 69, del barrio Los Hornos, desde donde marcharon hacia el parque de la Calle 66.

En tanto, hubo una movilización a Plaza Moreno, frente al municipio, donde hace 10 años se realizó el juicio contra Etchecolatz con el objetivo de recordar el día en que López desapareció para dirigirse a los tribunales platenses a presenciar la audiencia de alegatos. En este marco, las distintas organizaciones de derechos humanos, sociales, movimientos estudiantiles y gremiales se convocaron bajo el lema “A diez años de la segunda desaparición de López” y pidieron “juicio y castigo a los responsables y mantener vigente su presencia en la lucha por la memoria, la verdad y justicia”.

El hijo del albañil desaparecido, Rubén López, criticó a los fiscales que “no cuidaron” como testigo protegido a su padre y aseguró que no investigan “porque son burros o porque alguien no los deja; pero que asuman las consecuencias”, reclamó.

“Ellos dicen que no lo pusieron bajo protección porque se les escapó la tortuga, no se dieron cuenta; la Justicia no responde por qué no lo cuidó ni por qué no lo encuentra, no se termina de entender”, expresó en diálogo con TN, desde la manifestación de La Plata.

En tanto, en la ciudad de Buenos Aires también marcharon organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos y partidos de izquierda. Las columnas partieron desde el Congreso hacia Plaza de Mayo con las mismas consignas que se enarbolaron en La Plata. Así, marcharon el MST, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, la CTA Autónoma, el PCR, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, entre otras agrupaciones.

López desapareció de su casa justo cuando estaba por ir a escuchar en un juicio los pedidos de prisión perpetua para Etchecolatz. En ese proceso, el albañil de 77 años integraba la querella contra el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense de la dictadura que se convirtió en el primer represor llevado a juicio luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Allí, contó cómo el 27 de octubre de 1976 una patota encabezada por Etchecolatz lo secuestró y torturó por ser un militante de la unidad básica “Juan Pablo Maestre”, que respondía a Montoneros.

