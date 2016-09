El Polo Educativo realizó su Encuentro Musical 2016 con distintos coros

La velada reunió a seis colegios socios de la institución con el fin de demostrar lo aprendido en los diversos grupos corales de las instituciones participantes.

El pasado jueves 8 de septiembre se llevó a cabo el Encuentro Musical 2016, en el auditorio de la Universidad del Salvador, organizado por el Polo Educativo Pilar. La velada que se realizó con un auditorio completo, reunió a seis colegios socios de la institución con el fin de demostrar lo aprendido en los grupos de coro de dichas instituciones.

Luego de unas palabras de aliento de Marcelo Gilly, director ejecutivo del Polo Educativo Pilar se dio comienzo a las presentaciones de los grupos corales, a cargo del profesor Javier Escobar, director del coro del Del Viso Day School.

Los alumnos, aunque todos de diferentes edades, deslumbraron con sus voces y coordinación, y los profesores a cargo de los grupos corales se demostraron más que satisfechos con el trabajo de sus alumnos.

El Colegio North Hills dio comienzo al encuentro, quienes, a cargo del profesor Ricardo Sagastizábal, interpretaron “Somebody to love” de Freddy Mercury, “Tema de Pototo” de Luis Alberto Spinetta, y “El Explicao” de Les Luthiers. Continuó con su presentación el Brick Towers College, a cargo del profesor Gustavo Pérez, interpretando “Selección de Mi Bella Dama” de Diego Sarquís Musical, y “Ven conmigo” de Cristina Aguilera.

Entre aplausos y un desfile de numerosos coros continuó con las presentaciones el Northern International School, a cargo del profesor Francisco Duran, interpretando “Las campanas de Tucumán” de Waldo Belloso y Zulema Alcayaga, “Nobody knows the trouble I’ve seen” de Negro Spiritual y “Llamado” de Magdalena Fleitas. Siguió el colegio San Jorge Loma Verde, quienes, a cargo de la profesora Mabel Ballini entonaron una primer pieza compuesta por las canciones “Muele molinillo de café”, “Señales de tránsito” y “Pregones del Altiplano” y la segunda pieza fue “Tratando de crecer” de Juan Carlos Baglietto. El Colegio Norbridge a cargo del profesor Gustavo Pérez, interpretó “Recuerdos del Bicentenario” de acuerdo a una adaptación del profesor, y “Can’t take my eyes off you” de Gloria Gaynor. Finalmente, a cargo del cierre estuvo el coro de Del Viso Day School, a cargo del profesor Javier Escobar.

