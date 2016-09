Nueva medida de fuerza de Camioneros en la planta de Coca Cola

El sindicato volvió a plantarse en Ruta 25 y Manuel Argerich, por tiempo indeterminado, para reclamar el cambio de convenio colectivo de los trabajadores.

El gremio de Camioneros volvió a hacerse presente en la planta de Coca Cola Femsa, con una medida de fuerza que empezó desde las primeras horas del lunes y que en principio afirman que sostendrán por tiempo indeterminado, lo cual puede llegar a afectar la distribución de los productos de la marca en la zona.

El conflicto es la puja por el encuadre sindical que corresponde a los trabajadores encargados de la distribución de la empresa multinacional. Actualmente se encuentran enrolados en el Sindicato de Trabajadores de Aguas Gaseosas (Sutiaga), pero Camioneros sostiene que corresponde que pertenezcan a su sindicato.

De esta forma, la protesta volvió hoy a las puertas de la empresa situada en Ruta 25 y Manuel Argerich por tercera vez en los últimos meses. Ya repitieron la medida hace tres semanas, y anteriormente desde el sindicato liderado por Moyano se habían plantado tres días en el lugar a mediados de julio, hasta que el ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria.

Si bien desde Sutiaga denuncian que la medida se trata de un bloqueo a la planta que impide la distribución de los productos, Camioneros sostiene que se trata “de un paro de los trabajadores”.

En total hay 10 plantas afectadas por la misma medida, lo cual afecta, según señalaron a Resumen fuentes de Camioneros, a 300 empleados, de los cuales alrededor de 100 son de Pilar. “Reclamamos que se aplique el convenio que corresponde a los trabajadores” señalaron, en referencia al convenio colectivo de trabajo 40/89.

Otro de los reclamos es por despidos que se sucedieron en la sede pilarense de FEMSA en los últimos meses. Según Camioneros se despidió a siete trabajadores que reclamaron que se concrete el cambio de encuadre sindical. El último habría sido hace un mes, un hombre con 19 años de antigüedad en la empresa.

Desde Sutiaga, si bien no niegan que se hayan producido despidos, afirman que no tienen nada que ver con haber efectuado un reclamo, sino que se deben a diversos motivos, justificados. Aguas y Gaseosas había señalado, durante un bloqueo anterior de la planta, que los trabajadores de FEMSA no tenían intención de cambiar de sindicato, por lo que habían firmado en su totalidad ante un escribano que no quieren pertenecer al sindicato de Camioneros.

Para Camioneros, la firma no tiene intención de “aplicar el convenio que corresponde” porque así “Coca Cola se ahorra plata”, ya que el sindicato de Moyano contempla un ayudante más arriba de cada camión, lo cual implica la contratación de más personal.

Ya se han realizado reuniones en el ministerio de Trabajo, en Capital Federal, con la participación de FEMSA, Camioneros y funcionarios del área, aunque sin avances significativos. Resta esperar si la cartera laboral tomará cartas en el asunto en esta nueva medida de fuerza.

¿Qué te pareció? Dejá tu comentario: