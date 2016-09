Sportivo inauguró el Clausura de la ABZC con victoria en La Caldera

El Rojo de la Avenida venció en su debut a Honor y Patria de Capilla del Señor por 68 a 55. En el banco de Sportivo estuvo el nuevo entrenador Sebastián Silva.

La segunda mitad del año se puso en marcha para Sportivo Pilar, que en su primer partido del Clausura de la Asociación de Básquet de Zárate-Campana derrotó con claridad a Honor y Patria por 68-55, en La Caldera.

El partido, también dio lugar a un hecho totalmente novedoso, ya que luego de 12 años, un nuevo entrenador estuvo a cargo del primer equipo diablo.

Se trata de Sebastián Silva, quien a principio de año había sido reclutado por el club para tomar la posta de las inferiores y ante la salida de Juan Ortega, estará al mando de la Primera y las juveniles al menos hasta fin de año.

“Había muchas ganas de arrancar, es un equipo muy joven con muchos chicos de las inferiores, y el partido se dio como para darle minutos y que puedan debutar”, manifestó el flamante entrenador. En el duelo de este jueves, hicieron su presentación un jugador del Sub 15, otro del Sub 17 y varios del Sub 19.

“El primer cuarto fue muy positivo, sacamos una gran diferencia ahí y entonces hicimos la rotación”, añadió.

En cuanto a los primeros pasos del nuevo director técnico, confesó que están “entrenando muy bien y veo mucho compromiso de parte de los jugadores”.

“Mantuvimos la esencia de Sportivo, haciéndose fuerte desde la defensa, y después lo que cambié por mi forma de ver el básquet son algunos puntos en la táctica”, comentó el entrenador, y además aseguró: “Con Juan (Ortega) tengo una excelente relación y creo que hizo un gran trabajo”.

Silva se hará cargo del equipo en un principio hasta diciembre, cuando finalice el Clausura, luego será tiempo de que la dirigencia tome una decisión sobre continuar con el proyecto o buscar a otro entrenador.

Por el momento, desde el club le piden al nuevo técnico generar compromiso de parte de los jugadores, y en cuanto a los objetivos propios, Silva quiere “clasificar en la zona y después tratar de avanzar hasta donde más se pueda. La idea es estar entre los cuatro primeros”.

