Pilar se comprometió a colaborar con la recuperación de un basural en José C. Paz

Es un predio lindante con Derqui, donde Mario Ishii declaró que quiere construir un matadero, el cual ahora matizó. Ayer autoridades recorrieron el terreno.

Los municipios de Pilar y José C. Paz acordaron ayer emprender tareas de limpieza y mejoras para recuperar un predio del distrito vecino, lindante con Presidente Derqui, donde en los últimos meses se ha radicado un basural. Se trata del mismo terreno en el que el gobierno de Mario Ishii había manifestado que tenía intención de construir el matadero municipal, aunque ahora el paceño le bajó el tono a la cuestión.

Ayer funcionarios de ambos municipios recorrieron el basural. Nicolás Ducoté acudió junto a su secretario de Obras Públicas, Agustín Casal y el Coordinador Ejecutivo de la Agencia de Residuos local, Paulo Suárez. Por parte de José C. Paz estuvo el director de Medio Ambiente, Roberto Pannunzio.

Luego de la recorrida, las autoridades acordaron resolver el problema en forma conjunta a través de la limpieza constante del arroyo Pinazo, así como también mediante la recuperación y mantenimiento de los terrenos convertidos hoy en basurales, ubicados en la intersección de la Avenida Derqui (ex Ruta 234) y el arroyo, justo en el límite de los dos partidos.

De esta forma se busca garantizar la salud de los vecinos y transformar el lugar en un predio recreativo. Las tareas se llevarán a cabo mediante mano de obra y maquinaria dispuesta por ambos partidos. Se estima que en los próximos 90 días se iniciarán los trabajos de movimiento de suelo.

Al respecto, Ducoté señaló que “estamos trabajando juntos para resolver uno de los problemas que aqueja a los dos distritos sobre el cuidado del espacio público, en este caso el basural. El compromiso de ambos partidos es realmente mejorar las condiciones de este lugar, erradicar este basural a cielo abierto y obrar en conjunto”.

Asimismo, el Jefe Comunal manifestó que el Gobierno quiere “empezar por este proyecto pero la idea es también encarar dos o tres más que también son importantes. Entre ellos abrir un camino de sirga que pueda unir la 234 con la Ruta 8, además estamos tratando de pensar en cómo reforestamos y logramos un entorno más saludable acá y aspiramos a mantener limpio y en mejores condiciones el arroyo”.

Por otro lado, el intendente de José C. Paz matizó la cuestión del matadero, que provocó en los últimos meses una gran campaña en contra por parte de vecinos de tres municipios, y que recientemente tuvo su máximo punto en una audiencia pública realizada en el Congreso.

“En realidad no hay un proyecto, es una idea y todavía no se ha elaborado ni siquiera un anteproyecto. Es algo que si bien surgió como iniciativa, aún no está ni en fase de preparación del documento” dijo Ishii.

